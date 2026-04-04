Quel pilote pourrait être ’le nouveau’ Verstappen en cas de départ ?

L’avenir de Max Verstappen va continuer à alimenter les spéculations durant tout ce mois d’avril et une question se pose déjà dans le paddock : qui pour lui succéder le jour où il décidera de tourner la page ? Pour Johnny Herbert, la réponse semble toute trouvée.

Le quadruple champion du monde traverse un début de saison 2026 compliqué avec Red Bull Racing, désormais en retrait dans la hiérarchie. Une situation qui s’accompagne d’un malaise plus profond : Verstappen ne cache plus son désamour pour les monoplaces actuelles, conçues selon les nouvelles réglementations techniques.

Le Néerlandais critique notamment des voitures trop dépendantes de la gestion et du déploiement de l’énergie pour réussir les dépassements, un aspect qui semble entamer son plaisir de pilotage. Verstappen attend de voir quels ajustements pourront être trouvés pour 2026 puis pour 2027 mais il admet réfléchir déjà très activement à un départ avant la fin de son contrat en 2028.

Interrogé sur l’impact d’un éventuel départ de Verstappen, Herbert nuance auprès de RN365 : "Je dirais oui, il sera évident dans une certaine mesure, si l’on se place du point de vue de ses fans."

Mais l’ancien pilote rappelle que la Formule 1 a toujours su se renouveler : "Si je me base sur mon expérience, quand nous avons perdu Ayrton Senna, quand Michael (Schumacher) est arrivé, puis quand Alain Prost a pris sa retraite, ou encore Mika Häkkinen, ils ont toujours été remplacés."

Dans cette logique, Herbert identifie déjà celui qui pourrait incarner la prochaine référence : Kimi Antonelli. Le jeune pilote de Mercedes F1 impressionne depuis le début de saison, avec deux victoires en trois courses.

"Il y a toujours le prochain," affirme Herbert. "Et qui est le prochain aujourd’hui ? Kimi."

"Il représente la nouvelle génération qui arrive. Sera-t-il meilleur que Max ? Potentiellement."

Herbert inscrit Antonelli dans la continuité des grandes figures de la discipline.

"Pour moi, tout tournait autour d’Ayrton. Puis Michael. Ensuite Lewis est arrivé, et il a fait un peu ce que Michael avait fait, avec un nouveau bond en performance."

"Puis Max est arrivé, et c’est encore un saut supplémentaire. Ils deviennent toujours meilleurs, et cela ne s’arrête jamais."

Une progression naturelle qui pourrait se poursuivre avec le jeune Italien.

"Kimi est potentiellement le prochain à faire exactement la même chose. Voilà votre remplaçant. Voilà votre pilote ’wow’ qui arrive."

Si Herbert reconnaît que Verstappen pourrait être remplacé sur la piste, il n’en reste pas moins attaché à sa présence en Formule 1.

"Oui, il manquerait, absolument. J’espère qu’il gardera les pieds - et le reste - dans le cockpit. Je ne veux pas qu’il parte, parce que j’adore ce qu’il fait."

"Il a ce facteur ’wow’. Il y a des moments où même moi je me dis : ’Waouh, je ne pourrais pas faire ça’. C’est ça qui est brillant, c’est comme ça que ça doit être. Donc j’espère qu’il ne partira pas, mais je peux comprendre pourquoi il ressent ce manque de plaisir."

"J’espère que non, mais d’après mon expérience, même les plus grands pilotes finissent toujours par être remplacés."