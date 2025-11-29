Troisième, Verstappen se dit ’encore un peu loin’ des pilotes McLaren F1

Max Verstappen a signé le troisième temps de la séance qualificative au Qatar derrière les deux pilotes McLaren F1, et le pilote Red Bull se félicite de ce résultat. Il ne pense pas qu’il aurait pu faire mieux derrière Oscar Piastri et Lando Norris.

Le Néerlandais explique qu’il espère se mêler à la lutte entre les deux équipiers au départ demain, même s’il reconnait que le week-end de Losail ne se passe pas aussi bien qu’il l’espérait.

"Cette qualification était un peu meilleure. On est encore un peu loin mais j’étais plus satisfait. Il y a toutefois des limitations pour attaquer, mais je suis troisième et en deuxième ligne, donc c’est une bonne opportunité, car c’est difficile de passer. De manière réaliste, c’est difficile ce week-end, ce n’est pas comme je le voulais, mais on verra demain" a déclaré Verstappen.

Yuki Tsunoda a déchanté après une très belle qualification hier pour le Sprint et une cinquième place lors de la course courte. Le pilote japonais s’est effondré et a été éliminé en Q1, le laissant circonspect quant à cette performance.

"Je ne comprends pas, le tour était bon, je n’avais juste pas de grip. Je n’ai aucune idée" a déploré Tsunoda, qui n’a pas changé ses réglages. "J’ai perdu le rythme tout à coup, le dernier tour de pneus tendres neufs était bizarre, je ne comprends pas."