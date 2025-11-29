Leclerc déplore un ’cauchemar’ pour Ferrari, Hamilton est ’désolé’

Ferrari a connu une qualification catastrophique au Qatar, avec le dixième temps de Charles Leclerc comme meilleur résultat du jour. Le pilote monégasque s’est en plus fendu d’une figure à haute vitesse due à une perte de contrôle soudaine de sa voiture dans son premier tour de Q3 (voir vidéo en bas).

S’il explique avoir commis une erreur, il ne mâche pas ses mots quant aux difficultés rencontrées par la Scuderia sur le circuit de Losail depuis hier, et il déplore que les changements de réglages n’aient rien changé.

"Je pense que je mets un peu les roues dans les graviers, je la perds juste avant et ça met les roues dans les graviers. Malheureusement, c’est un cauchemar depuis les EL1, j’ai changé la voiture depuis ce matin et rien ne va mieux" déplore Leclerc.

"C’est un gros défi de garder la voiture en piste, malheureusement. On l’a vu au premier run de la Q3, il n’y avait pas grand chose de plus à aller chercher au deuxième run. J’ai pensé plusieurs fois qu’on allait être éliminés en Q1 et Q2, on passe en Q3 mais il n’y avait pas plus à faire."

Alors qu’il partagera la cinquième ligne avec Pierre Gasly, Leclerc reconnait que ce n’est pas normal d’être battu par une Alpine avec une Ferrari : "Je ne sais pas quoi dire, c’est vrai. C’est un fait, on est en très grosse difficulté ce week-end. J’ai du mal à trouver d’où ça vient, on a cherché et on a fait différents réglages, mais la voiture est lente sur ce circuit."

Lewis Hamilton a une nouvelle fois été éliminé en Q1, et le septuple champion du monde ne sait pas quoi penser de cette nouvelle contre-performance : "La voiture était meilleure avec les changements, mais ça n’allait pas" a déploré le Britannique.

Interrogé sur le message qu’il a pour ses fans avant la course de demain, c’est un Hamilton très touché qui a répondu : "Je n’ai pas vraiment de message actuellement, je suis désolé. Je suis reconnaissant du soutien que j’ai, je n’y serais jamais arrivé sans eux."