‘Très fier’ de sa victoire, Verstappen doute encore du potentiel de sa Red Bull

Incroyable Max Verstappen ! Le Néerlandais, après avoir signé une pole somptueuse hier à Suzuka, a livré un nouveau récital en course.

Résistant à la pression des McLaren F1, Max Verstappen n’a pas tremblé et n’a commis aucune erreur, remportant son premier Grand Prix de l’année et revenant à un seul point de Lando Norris au championnat.

Cette victoire, Max Verstappen la doit sûrement avant tout à lui - et non à une Red Bull encore un peu retrait sur le plan de la performance pure.

Lambiase, son ingénieur de course, a évoqué le mot « perfection » à la radio après la course. Max Verstappen emploierait-il le même terme que son ingénieur ?

« Oui, c’était une course amusante. Toute la course, j’ai vu deux voitures orange dans mes rétros, et surtout pendant les vingt derniers tours, on poussait assez fort. »

« On sentait bien que les pneus se dégradaient de plus en plus. Mais il fallait continuer à se battre, être tout le temps à la limite. Mais oui, c’était mieux que ce à quoi je m’attendais, pour être honnête. Je pense que la température plus fraîche de la piste nous a un peu aidés. Moins de surchauffe des pneus, et je suis très fier de ce résultat. »

« Je pense que l’essentiel s’est joué hier, en partant depuis la pole, parce qu’ici, c’est vraiment difficile de suivre une voiture. Les voitures gagnent en appui chaque année, ce qui rend les dépassements un peu plus compliqués. Il n’y a qu’une seule zone de DRS ici, donc c’est vraiment dur. Et comme la dégradation semblait assez faible, on a fait un seul arrêt. Ça aide clairement. Mais malgré tout, on prend, on a vraiment maximisé le week-end, et je suis très fier de tout le monde. »

Max Verstappen a-t-il craint à un moment que ses pneus ne tiennent plus le coup, puisqu’il devait tenir un rythme féroce face aux deux McLaren F1 ?

« Tu ne jamais vraiment combien de temps les pneus vont tenir. Mais je dirais qu’à cinq tours de la fin, je me suis dit : “OK, les pneus tiennent encore à un niveau normal, ils ne sortent pas complètement de leur fenêtre de fonctionnement.” Donc je me suis dit : “Bon, à partir de maintenant, il faut juste ne pas faire d’erreur et ça devrait aller.” »

Fernando Alonso avait eu des mots forts pour Max Verstappen après sa pole : seul lui peut faire ça. Le Néerlandais a-t-il le sentiment d’évoluer au plus haut de sa forme historique ?

« Oui, je crois. Je pense que ça montre aussi que j’y tiens vraiment, même si, bien sûr, ce n’est pas le début de saison le plus facile pour nous. On n’est pas là où on veut être en termes de performance, ce n’est un secret pour personne. Mais ce week-end a vraiment été agréable. Parfois, tu as des moments où tu réussis à sortir des tours vraiment excellents. Et heureusement, l’équilibre de la voiture s’est un peu amélioré pendant les qualifications. Donc oui, il faut continuer à travailler. C’est sympa, mais je suis un peu du genre à ne pas écouter ni les avis positifs ni les négatifs. Je reste au milieu, concentré sur mes performances, et je continue à bosser, à m’acharner. »

Max Verstappen a eu un moment très chaud avec Lando Norris à la sortie des stands ! Mais là encore, le Néerlandais a donné une grande impression de maîtrise et c’est plutôt le pilote McLaren F1 qui semble avoir paniqué en passant dans l’herbe.

« Oui, je pense que l’herbe sur la droite n’était pas vraiment bien tondue. Je pense que Lando l’a vue aussi, et il s’est assuré qu’elle le soit ! » plaisante Max Verstappen !

Une lutte à trois pour le titre avec les McLaren F1 ?

La question que tout le monde se pose est celle-ci : Max Verstappen pourra-t-il rééditer sur la longueur d’une saison une pareille performance, alors que l’on sent que sa Red Bull n’est tout de même pas au niveau des McLaren F1 ?

« Je ne pense pas, mais honnêtement, comme je l’ai dit, aujourd’hui on prend. C’était très difficile de dépasser ici. Bahreïn est un circuit complètement différent, très exigeant pour les pneus, avec aussi beaucoup de surchauffe. On a encore du travail. Mais cela montre que si on réussit vraiment tout parfaitement, on peut être là. »

« Mais de notre côté, on veut mieux que d’être là de temps en temps. On continue donc à travailler dur et on verra déjà où on en est à Bahreïn. J’espère qu’on continuera à améliorer la voiture, notamment dans l’équilibre en virage, et peut-être que ça débloquera aussi un peu plus de rythme de manière générale. »

Les déboires de la Red Bull sont-ils en bonne partie effacés ou reste-t-il beaucoup de travail sur la voiture ?

« Je pense qu’on connaît nos limites. Il faut juste essayer d’aller au maximum de ces limites. Mais non, ce n’est pas encore résolu. J’espère que ce le sera bientôt, mais je ne peux pas vous donner de calendrier. Il s’agit simplement de trouver cette limite, qui est vraiment sensible pour nous en ce moment. »

Est-on bien engagé dans une lutte à trois pour le titre, entre Lando Norris, Oscar Piastri et donc Max Verstappen ? Comment est l’ambiance chez Red Bull ?

« L’ambiance ? L’ambiance est bonne. Je ne sais pas… La saison est très longue. Il peut se passer beaucoup de choses, non ? Je pense que ce qui est important, c’est d’essayer de maximiser tes performances à chaque fois. C’est la seule chose que tu peux contrôler. C’est ce que j’essaie de faire, et on verra, dans… quoi, vingt-et-une courses ? où on en est. En bien ou en mal. »

Max Verstappen tire son chapeau à Honda pour le dernier GP du Japon avec Red Bull

Max Verstappen a enfin tenu à saluer le partenaire de Red Bull, Honda, qui a disputé son dernier Grand Prix à domicile avec l’équipe de Milton Keynes. Avant que Max Verstappen ne retrouve Honda l’an prochain, chez Aston Martin F1 ?

« Déjà hier, c’était une très belle journée pour nous. Et enchaîner aujourd’hui avec une victoire, c’est fantastique. Honnêtement, la relation qu’on a eue avec Honda a été incroyable. J’ai vraiment apprécié le temps passé avec eux — leur façon de travailler, leur professionnalisme, leur dévouement. Ils m’ont énormément apporté. Ensemble, on a gagné quatre titres pilotes et deux titres constructeurs. C’est incroyable, et bien sûr, inoubliable. Et c’est vrai que ça m’a traversé l’esprit pendant la course. Je me suis dit que ce serait dingue de gagner ici aujourd’hui, aussi pour Honda, sur leur circuit. Ça m’a peut-être donné un supplément de motivation pour rester devant. Mais oui, c’est une belle façon de tirer sa révérence. On n’aurait pas pu rêver meilleur week-end, pour être honnête. »