Norris : Je veux gagner des titres F1 en restant gentil, je ne suis pas un ‘tueur’

Faut-il passer pour un méchant pour devenir un grand champion ? Max Verstappen, comme Michael Schumacher encore, sont réputés pour leur rigueur et leur intransigeance. S’il veut les rejoindre un jour au palmarès du sport, Lando Norris ne doit-il pas à son tour devenir un ‘bad guy’ et se montrer plus agressif, en piste et hors piste ?

Pour le Guardian, le pilote McLaren F1 a battu en brèche cette vision : il veut remporter des titres sans perdre son capital sympathie.

À l’inverse de Max Verstappen par exemple ?

« J’ai l’impression qu’il existe une vision très codifiée de ce que doit être un champion du monde – excessivement agressif », a déclaré Norris.

« Je préfère simplement être une bonne personne et essayer de bien faire. Je ferai tout ce que je peux pour gagner un championnat, mais peut-être que je ne sacrifierai pas ma vie… ou que je n’aurai pas la mentalité de dire “va te faire f**tre” ou d’être un conn*** que certains disent nécessaire. »

« Je crois toujours que je peux devenir champion du monde, mais en le faisant en restant un mec bien. »

Lando Norris estime qu’il pourrait jouer au ‘bad guy’, mais qu’il ne voudra pas feindre d’être un autre que lui-même.

« Je n’ai pas autant l’instinct du tueur que la plupart des pilotes ou des champions parce que je n’ai tout simplement pas été élevé comme ça », a-t-il expliqué.

« Je peux aller faire semblant d’avoir cet instinct du tueur et agir comme un connard, ce qui donnerait peut-être cette impression aux gens… mais il y a certaines choses que je ne ferais jamais, alors que d’autres champions les ont faites. »

Le Britannique reste cependant méfiant : pas question de se passer non plus pour le gentil de service.

« Je ne veux pas qu’on me marche dessus, et je ne veux jamais qu’on pense que j’abandonne des choses parce que je suis trop gentil. »

« Je me battrai toujours pour certaines choses, je prendrai toujours des risques et je ferai toujours tout ce que je sais faire pour être champion du monde – mais sans perdre la liberté d’être moi-même. »

Cette vision portée par Lando Norris vient notamment de ses problèmes de santé mentale qu’il a plusieurs fois évoqués publiquement et de manière visionnaire dans le sport.

« Quand j’avais des pensées négatives sur tout et sur mes propres performances, alors je commençais déjà à penser négativement au week-end suivant, même s’il n’était pas encore arrivé », s’est-il souvenu.

« Ça se voyait de l’extérieur à quel point j’étais négatif, et je le suis toujours. Je suis encore le genre de gars qui dira : “J’ai fait un boulot de merde aujourd’hui, j’ai été nul, je n’étais pas assez bon.” Peu d’autres personnes l’admettraient, probablement, mais moi je l’ai toujours fait. Ça avait un impact sur moi et sur mon bien-être. »

« Le pire dans tout ça, c’est que je sais à quel point j’ai de la chance de voyager à travers le monde, d’être bien payé – je peux presque faire tout ce que je veux dans la vie », a-t-il déclaré.

« Donc parfois, j’ai l’impression que je n’ai pas le droit de me plaindre ou de dire certaines choses autant que d’autres. »

« Mais pour moi, le fait d’en parler a vraiment été une victoire, parce que j’ai reçu tellement de messages de personnes disant à quel point le fait qu’une personne dans ma position s’exprime sur ce sujet les a aidées. »

Ces problèmes de santé mentale ont ainsi aidé Lando Norris à relativiser ses souffrances en piste, conclut-il.

« Même s’il ne s’agissait que d’un seul message, cela m’a rendu plus heureux, parce que quand quelqu’un vous dit que vous lui avez sauvé la vie alors qu’il voulait en finir… », a-t-il confié.

« J’en ai reçu pas mal. Et cela me rend plus heureux que de gagner une course. C’est ma perception de la vie : c’est un impact plus grand. Parce que vous avez fait une différence. Gagner une course, ça ne fait pas une différence. »