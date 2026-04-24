Herta raconte son arrivée ratée en F1 et la ’franchise’ du Dr Marko

Colton Herta a raconté l’incertitude quotidienne entourant l’échec de son transfert chez AlphaTauri pour la saison 2023, confiant qu’il détenait un contrat de la part de l’écurie mais qu’il était dans l’incapacité de le signer, n’étant pas autorisé à rouler en F1.

L’Américain, qui court désormais en Formule 2 dans l’optique de rejoindre la F1 avec Cadillac, a détaillé ses conversations avec le conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, lors de la saga de 2022 qui s’est finalement soldée par le refus de la FIA de lui accorder une dérogation.

"J’ai vraiment aimé la franchise des échanges avec le Dr Marko" a déclaré Herta dans le podcast Beyond the Grid, détaillant la franchise de l’Autrichien. "L’aspect positif de tout cela, c’est qu’il était très direct sur les chances de réussite."

"Un jour, si je devais donner un pourcentage, c’était peut-être 80 %, et le lendemain, ça tombait à 40 %. Puis c’était du genre ’attends, on a regagné du terrain, donc c’est peut-être 60 %’. C’était donc une possibilité très réelle. J’avais un contrat de leur part, mais j’étais simplement incapable de signer car je n’avais pas la Superlicence."

Le pilote de 26 ans ne possédait que 32 des 40 points requis pour la Superlicence, et Red Bull avait tenté d’obtenir une dérogation auprès de la FIA pour le faire piloter chez AlphaTauri, laquelle fut finalement rejetée. Il a donc décidé de signer un nouveau contrat avec Andretti en IndyCar.

"Finalement, je ne pouvais plus vraiment attendre, je devais signer un nouveau contrat en IndyCar. Michael [Andretti] et Dan [Towriss] ont été très aimables de m’accueillir à nouveau, j’ai donc signé avec eux, ce qui s’est avéré être la bonne décision puisque je n’ai pas été autorisé. Je me serais retrouvé sans volant en Formule 1 et sans volant en IndyCar."

"Je ne sais pas ce que j’aurais fait alors, mais c’était une période très étrange. C’était au jour le jour. C’est tellement difficile. Même moi, je regardais les articles et je me disais ’mince, ces gens pensent que ça va arriver, peut-être que ça va se faire’. Et puis j’appelais le Dr Marko, et il me disait ’eh bien, ne sois pas si sûr de toi, il se peut que telle ou telle chose arrive’."

"Mais oui, tout le monde a été très bienveillant à l’époque, en me permettant d’aller dans le simulateur Red Bull, en pouvant discuter avec le Dr Marko de la possibilité de la Formule 1. Beaucoup de gens ont pris du temps sur leurs journées pour m’orienter dans la bonne direction et m’aider. J’en suis donc très reconnaissant."

À l’âge de 15 ans, Herta avait passé deux saisons à courir en Europe avant de retourner en Amérique. Cependant, il n’était pas près de rejoindre Red Bull à ce stade précoce de sa carrière.

"Non, pas vraiment, mais je ne suis pas resté ici très longtemps. J’ai fait deux saisons en F4 britannique et en EuroFormula Open, Formule 3. Je ne pense pas être resté assez longtemps. Je ne pense pas en avoir fait assez pour le justifier à ce moment-là. Mais non, il n’y a jamais eu d’intérêt à ce point."