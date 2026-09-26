’Je me sens moi-même’ : Russell retrouve ses sensations après sa victoire

George Russell a dominé la course du Grand Prix d’Azerbaïdjan comme il avait dominé les qualifications, et il s’est imposé, non sans vivre une fin de course sous tension. Après deux interventions de la voiture de sécurité, il s’est en effet retrouvé sous la menace de Max Verstappen, qui l’a attaqué jusqu’au bout et termine à moins de deux dixièmes sur la ligne d’arrivée.

Le pilote britannique gagne toutefois la course et reprend 15 points à Kimi Antonelli au championnat, mais il montre surtout qu’il retrouve sa capacité à fournir des week-ends impeccables, avec du rythme, de la constance, et aucun problème ou incident.

"C’est incroyable de revenir sur la plus haute marche du podium, merci à l’équipe d’avoir continué à croire en moi dans les moments difficiles, de m’avoir soutenu, et je suis fier de faire ce week-end. La première partie de course était un long fleuve tranquille, je creusais l’écart" raconte Russell.

"Et il y a eu les relances de Safety Car. Je gardais Max derrière moi mais à la fin de la course, quand il y a eu le drapeau jaune, j’ai relancé la voiture et je n’avais plus de turbo, donc plus de puissance ! Max m’a presque eu sur la ligne, et ça aurait été vraiment dommage, mais c’était un super week-end."

"J’ai juste plus d’expérience avec ce nouveau style de pilotage que j’ai adopté, et j’ai de plus en plus de solidité à chaque course depuis la pause estivale, et je me sens davantage moi-même à nouveau, donc c’est génial."

Revenu à 66 points d’Antonelli, il conserve encore quelques chances de titre avec normalement six courses à disputer. Il admet que pour y parvenir, il doit viser la victoire à chaque course et espérer dérouler des week-ends parfaits.

"Gagner toutes les courses, c’est le plan ! Mon équipier a fait une saison incroyable, il n’a presque pas fait d’erreur, mais c’est le moment de tout donner. Je vais continuer à me concentrer sur moi-même."

"Et si je continue à faire des performances comme j’ai fait ce week-end, peu importe ce qui se passera en fin de saison, je serai heureux. Ca a été une période très difficile pour moi et je suis heureux de voir la lumière au bout du tunnel."