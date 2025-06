Surprise : Williams F1 fera évoluer sa FW47 après l’été

C’est une information surprenante pour l’équipe Williams F1 mais une évolution de la FW47 sera encore déployée après la pause estivale.

Même si la FW48 de 2026 a la priorité depuis la publication des règles définitives par la FIA, certaines avancées ont pu être faites par l’équipe de Grove qui n’ont pas coûté trop de temps et de ressources à son équipe technique.

Carlos Sainz et Alex Albon seront donc ravis de la nouvelle donnée aujourd’hui par James Volwes, le directeur, qui vient d’être prolongé à long terme à son poste.

"Nous avons sorti la FW47 de la soufflerie le 2 janvier et commencé à travailler sur celle de l’année prochaine. Mais – et il y a un « mais » – une grande partie des avancées réalisées tout au long de la saison consiste simplement à optimiser le package actuel, à le repenser et à utiliser d’autres outils et systèmes à notre disposition," a-t-il déclaré.

"Il reste donc encore un peu de travail à faire dessus. Cela viendra probablement après la pause d’août, car nous avons juste besoin d’un peu de temps pour y travailler."

"Mais ce ne sera pas énorme. En réalité, ce que je recherche, c’est : la base est-elle suffisamment solide pour que nous puissions encore la développer et l’exploiter sans que cela coûte du temps sur la F1 de 2026 ? Oui, cela semble être le cas pour le moment, de sorte que même avec les améliorations des autres, nous sommes capables de nous battre. Et pour l’instant, cela semble tenir le coup."