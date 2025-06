La diva est toujours là : le Canada, un feu de paille pour Mercedes F1 ?

Contre toute attente, Mercedes F1 a réussi à tenir un rythme de course supérieur à la concurrence au Canada, dimanche dernier, malgré la chaleur ambiante (50 degrés de températures en piste).

La voiture argentée serait-elle devenue subitement moins sensible aux variations du mercure ? Ou bien ce succès québécois n’était-il qu’un feu de paille, dû aux caractéristiques de la piste (pas de virages à haute vitesse, une surface lisse et un circuit se basant sur les forces de la Mercedes F1, c’est-à-dire la motricité et le freinage) ?

Après la victoire de George Russell et la 3e place de Andrea Kimi Antonelli, Toto Wolff a fait le point pour Mercedes F1 : alors, la Mercedes F1 ne craint-elle plus la chaleur…. ?

Le directeur d’écurie semble plutôt pencher pour l’exception qui confirme la règle.

« Nous avions 50 degrés de température de piste, et nous avons été dominants. »

« Montréal nous a toujours été favorable. Il manque les virages à haute vitesse typiques où nous souffrons davantage avec la chaleur. C’est un premier point. »

« Le deuxième point est l’asphalte assez lisse ici, qui est moins abrasif et donc moins dommageable pour notre voiture, qui souffre de la dégradation et de la surchauffe des pneus arrière. »

De ce fait, Mercedes F1 pourrait donc souffrir lors des courses estivales à venir, sous la chaleur, au Red Bull Ring, à Silverstone ou à Budapest…

« Je ne suis jamais confiant. Parce que les fluctuations de performance existent. »

« Nous l’avons vu l’an dernier où sur certaines pistes, l’écart avec le deuxième était énorme, mais nous avons dominé tout le week-end. C’est un peu le schéma que nous avons observé ici. »

« Et l’Autriche sera une tout autre affaire, un tracé différent, des défis différents. »

« Nous nous attendions à un peu plus de surchauffe des pneus à Montréal, vu la température de la piste, mais nous ne nous faisons aucune illusion sur le fait que cela convenait vraiment aux forces de notre voiture, de la même manière que l’année dernière. »

« Mais pour la majorité des circuits, nous savons que c’est un peu un défi, et c’est ce qui explique notre premier double podium au Canada. Mais c’est formidable de voir que lorsque nous avons cette chance, nous la saisissons. »

Il y a tout de même un motif d’espoir pour Mercedes F1 : la suspension arrière évoluée semble avoir donné satisfaction. Et pourtant ce n’était pas acquis, car elle avait été apportée à Imola, avant d’être mise sur la touche à Monaco ou à Barcelone.

« Nous avons eu quelques changements sur la voiture. Nous avons une nouvelle suspension arrière. Je suis vraiment content de la façon dont l’équipe a géré cela, mais il faut regarder le tracé de la piste. »

« Nous avons apporté la nouvelle géométrie arrière pour ce problème particulier que nous avions, la surchauffe de la surface arrière » explique Toto Wolff.

« Nous n’étions pas tout à fait sûrs des résultats à Imola, car ils étaient moins bons que ce que nous attendions. La retirer fut la bonne chose à faire, de même que l’apporter à Montréal, car la direction du développement est, espérons-le, la bonne. »

Toto Wolff ne veut surtout pas vendre du rêve aux fans de son équipe : il s’attend à d’autres variations de performance, car la Mercedes F1 pourrait bien rester une diva lors des prochains Grands Prix !

« Mais avec ce type de réglementation, on ne sait jamais si un développement fonctionne ou non. La corrélation s’est avérée difficile, en particulier pour nous, mais aussi pour de nombreuses autres équipes. »

« Il n’y a jamais une solution magique qui transforme une voiture à podiums en une gagnante dominante. Mais plus nous avons de données, plus nous apprenons. »