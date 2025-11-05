Cowell vise des titres consécutifs pour Aston Martin F1

Le PDG d’Aston Martin en Formule 1, Andy Cowell, se dit convaincu que le constructeur atteindra l’objectif ambitieux que son équipe s’est fixé : remporter plusieurs titres mondiaux consécutifs. Le patron de l’écurie affirme que la vision est claire : arriver au sommet puis y rester.

Depuis sa transformation en Aston Martin F1 en 2021, l’équipe issue de l’ancienne structure Force India / Racing Point a poursuivi une montée en puissance soutenue. Le projet a pris une nouvelle dimension ces dernières saisons, marqué par l’arrivée de figures majeures du paddock, dont Adrian Newey en tant que partenaire technique manager et Enrico Cardile au poste de directeur technique en chef.

Parallèlement, l’écurie a inauguré une nouvelle usine à Silverstone, intégrant notamment une impressionnante soufflerie ultra-moderne et opérationnelle depuis cette saison, un outil clé dans la quête de performance en Formule 1.

Nommé PDG en octobre 2024 avant d’endosser également le rôle de directeur d’équipe en janvier (à la place de Mike Krack, devenu directeur sportif), Cowell a évoqué ces objectifs "très, très ambitieux".

Interrogé sur la manière de maintenir la motivation en interne, Cowell détaille les fondations de la culture qu’il souhaite installer.

"L’honnêteté, ne pas faire de promesses excessives, et s’assurer que nous avons un seul objectif : la voiture de course. Tout revient à la voiture. Alors, que pouvons-nous tous faire pour la voiture ?"

Pour lui, l’audace est indispensable à la progression : "fixer de grands, très grands objectifs, des objectifs que tout le monde pense impossibles, puis les rendre possibles : c’est ça, le travail d’équipe."

"La vision, c’est d’atteindre le sommet puis d’y rester. Proposer des objectifs difficiles, des ’BHAGs’, comme j’aime les appeler, les Big Hairy Audacious Goals. Remporter plusieurs championnats, d’affilée."

Et lorsqu’on lui demande s’il pense cela réalisable, le patron répond avec assurance : "c’est ce que nous nous efforçons de faire, et oui, cela arrivera."

Au-delà de la récompense ultime que sont des titres mondiaux, Cowell décrit avec simplicité ce qui, selon lui, constitue la grandeur d’une équipe.

"Le travail d’équipe. C’est une entreprise d’ingénierie, qui travaille en équipe pour le bien de la voiture de course."

"L’impatience peut habiter les membres mais c’est positif. Ayons cette faim. Il n’y a pas un seul jour où j’ai l’impression d’avoir fait assez."