Le véritable salaire de Lance Stroll révélé par les comptes d’Aston Martin F1

Les derniers rapports financiers d’Aston Martin F1 ont levé un voile rare sur la rémunération réelle d’un pilote de Formule 1, et dans ce cas celle de Lance Stroll, confirmant que le fils du propriétaire de l’écurie a reçu une compensation de 12,3 millions de dollars pour la saison 2024.

Selon les chiffres divulgués en vertu des règles de déclaration des parties liées, Aston Martin a versé 12,3 millions de dollars l’année dernière à Golden Eagle Racing, la société qui gère les activités de course de Stroll, soit plus du double des 5,6 millions de dollars pour 2023. Une belle augmentation !

Le document précise que ce montant total couvre non seulement le salaire personnel de Stroll, mais aussi les frais liés à son entraîneur, son physiothérapeute et d’autres services rendus. Il révèle également une boucle interne inhabituelle : Golden Eagle Racing a reversé environ 500 000 dollars à Aston Martin en frais de sponsoring.

Si les chiffres approximatifs font souvent l’objet de rumeurs dans le paddock, qui peuvent être subtilement orientées dans la bonne direction par des sources bien informées, les salaires des pilotes ne sont généralement pas du domaine public.

Mais la situation est légèrement différente pour Lance Stroll, qui est le fils d’un directeur nommé LS Strulovich (Lawrence Stroll) de la société AMR GP, une filiale d’AMR Performance Group Limited. Bien qu’il existe des exemptions à l’obligation de divulguer les transactions avec d’autres sociétés du groupe, au motif que chaque société est détenue à 100% par le groupe, AMR GP a dû conclure un contrat avec Golden Eagle Racing, la société qui gère les activités de Lance Stroll.

La rémunération du contrat de son équipier Fernando Alonso reste confidentiel, puisqu’il n’est pas dans ce type de structure. Mais les documents confirment que les deux pilotes bénéficient de voitures de fonction pendant toute la durée de leur contrat et divers autres services.

Malgré l’attention portée au salaire de son fils, le propriétaire de l’écurie, Lawrence Stroll, reste optimiste quant à ses ambitions à long terme en Formule 1.

"Lorsque j’ai repris cette équipe il y a environ six ans, j’ai déclaré qu’il faudrait dix ans pour remporter un championnat du monde. Vous êtes aujourd’hui témoins des locaux que nous avons construits pour fournir les outils nécessaires. Il n’existe aucune autre usine comme celle-ci, aucune autre soufflerie comme celle-ci, et aucun autre simulateur comme celui-ci."

"Nous sommes ici pour gagner. Le succès se mesure à vos performances, et l’objectif ultime est de devenir champions du monde."