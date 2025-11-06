Aston Martin recrute une figure de l’ère dominatrice de Ferrari en F1

Aston Martin continue de consolider le département technique de son équipe de Formule 1 avec l’arrivée de Marco Fainello, figure respectée de l’ère Schumacher chez Ferrari.

L’ingénieur italien, expert des simulations, a été recruté comme consultant, un renfort jugé stratégique alors que l’équipe prépare le virage réglementaire de 2026.

Cette recrue arrive sous l’impulsion personnelle d’Adrian Newey, désormais partenaire technique et actionnaire du team. Le Britannique, ingénieur le plus titré de l’histoire avec plus de 200 victoires et 26 couronnes mondiales à son actif (pilotes et constructeurs confondus), pilote actuellement le développement de l’AMR26, première monoplace de l’ère 2026.

Présent de façon sporadique dans le paddock cette saison, sa première apparition sous les couleurs Aston Martin remontant au GP de Monaco, Newey avait identifié un domaine critique : "le simulateur nécessite beaucoup de travail car il ne corrèle absolument pas pour le moment, alors qu’il s’agit d’un outil fondamental de recherche."

Le Britannique avait également averti que la mise à niveau de ces ressources pourrait prendre jusqu’à deux ans, même s’il a admis depuis avoir volontairement exagéré ce temps pour motiver ses troupes.

Pour combler ce déficit, Aston Martin avait déjà recruté Giles Wood à l’été dernier au poste de directeur simulation et modélisation véhicule. Ancien collaborateur de Newey chez McLaren puis Red Bull, Wood avait quitté la F1 en 2017 pour rejoindre Apple, avant de revenir en F1 à la demande de Newey.

La nomination de Marco Fainello poursuit cet effort. Recommandé à Newey par Enrico Cardile, l’ex-directeur technique Ferrari devenu directeur technique en chef d’Aston Martin F1 en septembre, l’Italien, âgé de 61 ans, jouit d’une solide réputation dans l’univers de la simulation.

Arrivé chez Ferrari en 1995, il devient chef de la dynamique véhicule en 1997, poste qu’il occupe jusqu’en 2004, dernière saison de titre pour Michael Schumacher. Il a notamment supervisé le développement du premier simulateur de Ferrari avant d’être promu directeur du développement performance.

Fainello se consacrera ensuite au département routier et aux programmes GT de la marque, avant de quitter Maranello fin 2016. Sa mission chez Aston Martin marque ainsi son retour en Formule 1 treize ans plus tard.