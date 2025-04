Hadjar se méfie de Lawson qui lui a ’mis la pression’ à Djeddah

Isack Hadjar a été impressionné par le retour en forme de Liam Lawson à Djeddah, puisqu’il a été battu en qualifications par le Néo-Zélandais. Le pilote Racing Bulls, qui a inscrit un point le lendemain, retrouve la même pression qu’il avait avec son équipier précédent.

"Ce week-end, il a été très, très rapide" a déclaré Hadjar. "En qualifications, il a tiré le meilleur parti de la voiture. Il devient vraiment plus fort maintenant, il me met la pression vraiment comme Yuki [Tsunoda] me poussait aussi."

Lawson se félicite de trouver de la performance, même s’il n’a pas réussi à atteindre les points : "Je pense que nous n’avons jamais été aussi rapides, mais ce n’est malheureusement pas suffisant."

Le pilote qui a rejoint l’équipe à Suzuka ne pense pas qu’il y ait eu des problèmes de réglages ou dans l’aspect opérationnel : "Je pense que oui. De toute évidence, nous n’avions pas la vitesse des meilleures équipes, alors nous allons essayer d’améliorer cela pour Miami."

Hadjar a également salué une course parfaitement maîtrisée : "C’était une course parfaite, et n’obtenir qu’un seul point est un peu dur. Quand j’ai su que les deux Williams étaient devant moi après l’arrêt aux stands, j’ai su que j’étais cuit."

Quant à la façon dont il a rebondi après son accident dans le tour de formation en Australie, Hadjar a expliqué : "C’est l’amour de la course qui m’a poussé à aller de l’avant. C’est l’amour de la course. J’aime tellement ça, je m’y suis engagé. C’est pourquoi un coup dur comme Melbourne ne suffit pas à m’abattre, parce que j’aime conduire et donner le meilleur de moi-même."