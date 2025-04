Stella : McLaren F1 n’avait pas besoin du Japon pour prendre Verstappen au sérieux

La menace Verstappen se rapproche de McLaren F1 !

1 point ! Seulement un point sépare désormais Lando Norris de Max Verstappen au championnat.

Même avec la meilleure voiture, McLaren F1 n’a pas pu empêcher le diable néerlandais de s’imposer à Suzuka. Comme en 2024, l’équipe orange va-t-elle laisser passer une occasion unique de remporter le championnat pilotes, bien qu’elle ait toutes les cartes en main ?

La victoire de Max Verstappen à Suzuka va-t-elle cependant servir de réveil à McLaren F1 ? Pour qu’elle prenne conscience que Max n’est pas un outsider, mais un des favoris pour le titre ?

Mais Andrea Stella, le directeur d’écurie, a nié que McLaren F1 ait besoin d’un ‘wake-up call’. Son équipe aurait été toujours consciente de la menace Max Verstappen, selon lui.

« Nous n’avons pas besoin de ce genre de rappel, car nous parlons de cela tous les jeudis et tous les dimanches de chaque week-end de course, » a-t-il déclaré aux médias.

« Nous sommes ici, tout d’abord, pour battre les autres équipes, pour placer McLaren dans une position très forte ; lorsque McLaren est en position de force, alors c’est la meilleure situation pour que les deux pilotes poursuivent leurs ambitions. C’est très clair pour l’équipe, très clair pour les pilotes. »

Dans la conférence d’après-course, à Suzuka, Lando Norris et Oscar Piastri se sont publiquement inquiétés de la menace Max Verstappen, sans écarter non plus Charles Leclerc ou George Russell pour les titres.

« Évidemment, lorsque vous avez ce genre de messages qui viennent de vos pilotes, et qui viennent de la piste, cela peut, si besoin, nous rappeler d’autant plus qu’il nous faut bien travailler ensemble. Car avant même que cela ne devienne un sujet interne, je pense qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire pour écarter certains concurrents, car [George] Russell n’était pas très loin en Chine non plus. »

C’est clairement le samedi que Max Verstappen a construit sa victoire à Suzuka, en signant un tour de pole exceptionnel.

Mais avec la meilleure voiture, Lando Norris et Oscar Piastri n’auraient-ils pas dû signer la pole avec au moins deux dixièmes d’avance selon Andrea Stella ?

« Je suis sûr que nos deux pilotes eux-mêmes ont dit que leurs tours en qualifications n’étaient pas les meilleurs tours de leur carrière, » a déclaré l’Italien.

« Clairement, quand Max élève autant le niveau, vous devez réussir vos tours en qualifications et exploiter chaque milliseconde possible. C’était, en effet, une question de millisecondes entre la 3e et la 1ere place. Donc oui, je pense finalement que les tours en Q3 ont été encore plus déterminants que tout ce qui s’est passé pendant la course. »

« Pour gagner ce genre de course, il faut une exécution parfaite, » a-t-il reconnu.

« Avec le recul, l’écart que nous avions avec Red Bull en qualifications [0,044 seconde séparaient les trois premiers] était aussi l’écart que nous avions mesuré pendant les séances d’essais. »

« J’invite tout le monde ici à toujours regarder les séances d’essais en se souvenant que 10 kilogrammes de carburant sur ce circuit représentent trois dixièmes et demi, et que les modes moteur peuvent représenter plusieurs dixièmes de seconde. »

« Donc, pour nous, c’était très clair que Verstappen était proche. Nous pensions avoir un avantage d’un dixième, un dixième et demi, ce qui était effectivement le cas jusqu’à peut-être la Q2, jusqu’à la dernière tentative en Q3. »

« Donc je pense que, quand il s’agit de millisecondes, tout le monde garde toujours la possibilité de se dire : j’aurais pu faire mieux ici ou là. Mais ce sont des millisecondes, donc je ne veux pas que cette question de millisecondes occulte un week-end qui reste globalement très positif. »

Red Bull trop courte pour jouer le titre ?

Pour autant à moyen terme, Andrea Stella demeure optimiste : la Red Bull ne semble pas avoir le potentiel pour lutter pour le titre, sur la durée.

« La condition la plus importante pour viser les deux championnats, c’est d’avoir la meilleure voiture, » a ajouté Stella.

« Il est important que, si nous ne sommes pas en mesure de gagner, nous continuions à courir de manière solide. Si vous ne pouvez pas gagner, finissez sur le podium. Et à long terme, si vous continuez à performer comme cela, je pense que ce sera payant. Max, en ce moment, fait lui-même la différence, mais c’est très difficile de tenir le rythme sur 24 courses si vous n’avez pas la meilleure voiture. »

À l’image d’Enzo Ferrari il y a plusieurs décennies, Andrea Stella rappelle donc l’importance de marquer des points intermédiaires pour le championnat, comme l’ont fait Lando Norris et Oscar Piastri à Suzuka.

« Pour Lando et Oscar, en termes de points marqués, c’est positif, même pour leur quête au championnat, et c’est positif pour l’équipe. Ensuite, nous savons que, pour battre Max et Red Bull, nous devons fonctionner au plus haut niveau, mais aussi fonctionner avec constance. »

« Et quand on aurait pu gagner mais qu’on ne gagne pas, et qu’on finit P2 ou P3, c’est quand même une manière solide de faire de la course, et je pense que cela portera ses fruits à la fin de la saison. »