Stella : McLaren F1 a ’craint’ un Verstappen ’très rapide’ en Espagne

Andrea Stella se félicite des performances de son équipe et du doublé signé par Oscar Piastri et Lando Norris en Espagne. Le directeur de McLaren F1 est rassuré par la compétitivité de la monoplace de Woking, et c’est un nouveau résultat parfait pour le team.

"Nous terminons ce triplé de Grands Prix européen par une solide performance à Barcelone, confirmant une fois de plus la compétitivité de la MCL39" a déclaré Stella. "Tout au long du week-end, les pilotes et l’équipe ont su exploiter un très haut niveau de performance de la voiture."

"Cela nous a permis de décrocher ce doublé, notre troisième de la saison. L’équipe a parfaitement appliqué la stratégie et les arrêts aux stands, rendant cette course qui aurait pu être très tendue très fluide."

L’Italien reconnait que McLaren n’avait pas imaginé que Verstappen serait si rapide grâce à sa stratégie à trois arrêts : "Quand on a vu Verstappen s’arrêter, on s’est dit qu’il y aurait trois arrêts – et on s’est dit que ça ne poserait pas de problème puisque nous l’avions déjà dépassé en piste."

"On pensait avoir un avantage de rythme conséquent. Mais en réalité, il était rapide. Il était très rapide même et lorsque nous avons chaussé les pneus médiums lors du deuxième relais, on a attaqué, contrôlé le rythme, et il nous a rattrapés très vite. Plus vite que prévu."

"À un moment donné, on a même demandé à nos pilotes d’attaquer davantage. Et tous deux ont répondu ne pas être sûrs d’avoir beaucoup plus de rythme. À ce stade, nous craignions un peu que la situation soit plus ouverte que prévu lors du premier relais."

"Cela aurait également été délicat pour nous, car à un moment, Oscar et Lando étaient à environ 2,5 secondes d’écart. Si nous avions dû couvrir Verstappen, cela aurait été un peu problématique. Mais heureusement, il a commencé à perdre un peu de vitesse."

"Oscar a retrouvé un bon rythme à la fin du deuxième relais. Cela nous a permis d’effectuer la séquence d’arrêts au stand de manière contrôlée. Bravo aux pilotes et à nos ingénieurs pneumatiques. Et globalement, je pense que la course a été bien menée."

L’obligation d’attaquer pour se défendre face à Verstappen a joué un rôle sur la dégradation et la surchauffe des gommes : "Oui, cela nous a impacté tandis que le pneu avant gauche était également sujet à de l’usure. Lando a signalé du graining sur ses pneus avant pendant la course."

"Avec une voiture sur trois arrêts aussi rapide que celle de Max, il faut attaquer avec une voiture sur deux arrêts, donc sur de longs relais. Parfois, l’usure des pneus est un peu imprévisible."

"Si l’on observe la course, si l’on observe les temps au début du relais, on constate que nous avons fait très attention à ne pas trop attaquer au début. Si l’on attaque trop au début du relais, on risque de subir une dégradation à la fin, ce qui est finalement arrivé à Verstappen."