Encore un drama du côté d’Hamilton et Ferrari après Barcelone ?

Malgré une troisième place loin des McLaren, Ferrari a signé la bonne opération du Grand Prix d’Espagne avec le podium de Charles Leclerc. Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia, détaille les difficultés rencontrées par l’équipe pour trouver les bonnes gommes à utiliser au bon moment, mais salue les progrès effectués.

"C’est toujours agréable de terminer sur le podium, et ce résultat, après celui de Monaco, confirme notre dynamique. Nous avons réalisé trois belles courses consécutives et sommes remontés à la deuxième place du championnat des constructeurs, ce qui est une avancée positive" a déclaré Vasseur.

"La course de Barcelone a été assez intense. Comme la plupart des équipes, nous avons eu du mal à bien comprendre l’écart de performance entre les pneus médiums et tendres. Au final, nous avons constaté un meilleur rythme et une meilleure régularité avec les tendres, ce qui a joué en notre faveur avec Charles à la fin. Bien sûr, la voiture de sécurité a également été utile, car elle nous a permis de devancer Verstappen, qui était en durs. La remontée a été bonne et la stratégie a fonctionné."

Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a souligné que de l’huile provenait de la Ferrari du Monégasque. Cependant, le Français a révélé qu’un problème perturbait Leclerc.

"Nous avons eu un petit problème avec Charles mais pas lié à l’huile. Je ne sais pas d’où cela vient, de la voiture. Je n’en sais rien pour l’instant."

Encore un drama du côté de Lewis Hamilton ?

Lewis Hamilton aurait-il essuyé quelques larmes avant de répondre aux questions des journalistes du monde entier ? Ou avait-il quelque chose dans les yeux à l’arrivée ?

Le quadragénaire a eu du mal à cacher son émotion une fois les micros devant sa bouche, déclarant que Barcelone était « la pire course à laquelle j’ai participé de ma vie ». Hamilton n’a alors répondu qu’en deux ou trois mots aux questions, ce qui a provoqué la pression d’un journaliste. "Que voulez-vous que je dise ?" a répondu le septuple champion du monde.

Pour Vasseur, ce sont encore "des conneries". Hamilton a marqué des points, et Ferrari a ainsi profité de cela pour prendre la deuxième place du championnat.

"Lewis a affiché un bon rythme jusqu’au dernier relais, où il a signalé des problèmes d’équilibre. Nous allons examiner la situation, mais il était important de marquer tous ces points."

Vasseur a révélé qu’il y avait bien eu un problème sur la SF-25 qui a réduit son rythme en fin de course.

"On a suffisamment d’expérience pour ne pas tirer de conclusions après les premiers mots d’un pilote. On peut créer une polémique, mais ce n’est pas le cas. Je pense que nous avons fait 70 % de la course devant Russell. Je ne suis pas sûr que Russell ait dit que la course était un désastre."

"Mais ensuite, nous avons eu un problème avec la voiture, lors du dernier relais, avant l’intervention de la voiture de sécurité, et le résultat n’est pas bon. Mais il a bouclé 45 tours devant Russell."

Vasseur reste donc positif avant le prochain GP au Canada.

"Depuis Miami, nous avons progressé régulièrement, hormis les qualifications à Imola. McLaren est toujours devant, mais nous réduisons l’écart petit à petit. Nous devons continuer à progresser et rester dans la course."