Leclerc pessimiste pour Ferrari : sans évolutions, on ne refera pas de podiums

Avant la voiture de sécurité, Charles Leclerc était parti pour terminer le Grand Prix d’Espagne, hier, à la 4e place…

Mais on connait la suite : reparti en durs neufs, son seul train disponible, Max Verstappen n’avait pas du tout de grip. Il a fait un gros ‘spun’ au redémarrage, qui l’a presque mis dans le mur ; Charles Leclerc s’est alors porté à sa hauteur et il y a eu une petite collision entre les deux voitures, provoquant une (première) colère du pilote Red Bull.

Charles Leclerc n’a finalement pas été pénalisé par la FIA pour cet incident. De toute façon avec le recul, estime le pilote monégasque, Max Verstappen n’avait pas de chance de résister en durs.

« Eh bien, à partir du moment où j’ai su que Max était en pneus durs, je me suis dit : ’OK, ce n’est pas un excellent pneu pour les cinq derniers tours’, surtout s’il n’y a aucune gestion ou quoi que ce soit. »

« Donc, je savais que c’était de l’attaque à outrance pour moi et qu’il y avait une opportunité de finir sur le podium. Max s’est engagé avec beaucoup d’audace dans le dernier virage, a perdu l’arrière en sortie, puis j’étais pratiquement côte à côte, et j’étais très heureux de prendre la troisième place. Et ensuite, nous nous sommes touchés dans la ligne droite des stands. »

Max Verstappen était très colérique à la radio, estimant que Charles Leclerc lui était rentré dedans, et qu’il devrait lui rendre sa place… Fidèle à son tempérament, le pilote Ferrari a répondu de manière très calme et diplomatique à son homologue de Red Bull.

« J’aurais probablement été très véhément si cela avait été l’inverse également, parce que vous vous battez pour la troisième place. »

« Donc, vous essayez simplement tout pour récupérer cette troisième place, et je pense qu’il savait qu’en piste ce serait très difficile avec les pneus qu’il avait. »

« Donc, oui, honnêtement, je n’ai pas de sentiment particulier à ce sujet. Il n’y avait rien de spécial. J’ai dépassé par l’intérieur. Il a essayé de me coincer sur la partie sale de la piste, puis j’ai eu le dessus parce que j’avais plus de vitesse à cause de l’erreur qu’il avait commise. »

« Et ensuite, j’essayais de prendre l’aspiration de la McLaren, je me suis un tout petit peu décalé vers la gauche. Il ne semblait pas vouloir bouger du tout. Et nous nous sommes un peu touchés, mais il n’y avait rien de spécial. »

Charles Leclerc comptait beaucoup sur ses deux trains de médiums neufs pour faire la différence en course, mais finalement, l’adhérence de ce pneu n’était pas géniale…

« En fait, le premier Medium était vraiment bon. Le dernier Medium n’était pas génial. »

« J’essayais de gérer autant que possible parce que je savais que je devais faire un relais un peu plus long, car tous mes concurrents allaient plus loin sur le deuxième relais pour avoir un troisième relais plus court. »

« Donc, j’essayais juste de gérer ces pneus. J’ai donc dû compromettre un peu le dernier relais, mais ce n’est pas comme si je m’attendais à être super rapide. »

« Je pensais juste que pour notre situation, c’était la meilleure façon de procéder, et la course l’a confirmé. »

Leclerc toujours pessimiste sur les performances de Ferrari

Podium à Barcelone, podium à Monaco : Charles Leclerc a enchainé deux résultats probants sur deux pistes très différentes.

Cela veut-il dire que sa Ferrari fonctionne de mieux en mieux ? Pas vraiment, puisque le Monégasque semble toujours bien pessimiste pour Maranello !

« Hier, nous avons terminé sur le podium parce que nous avons eu de la chance avec la voiture de sécurité. Autrement, je pense que la quatrième place était notre position. »

« Donc, je ne pense pas avoir beaucoup plus de confiance pour finir sur le podium de manière constante. Mais, oui, nous y arrivons. Je suppose que nous commençons à comprendre la voiture, comment nous pouvons la régler pour en extraire le maximum. »

« Mais quand même, nous devons aller dans des directions assez extrêmes, ce qui n’est pas si agréable à piloter. Donc, à moins que nous ayons des évolutions très bientôt, je pense qu’il sera difficile de se battre régulièrement pour les podiums. »

« Ce n’est pas comme si j’étais aux anges pour une deuxième ou une troisième place, mais ça fait quand même du bien parce qu’en arrivant au week-end, je ne m’y attendais pas, mais c’était aussi le cas la semaine dernière à Monaco. »

« Cependant qu’à Monaco, la déception était grande parce qu’en EL1, EL2, EL3 nous étions très forts. Ce n’était pas le cas ici. »

« Mais je savais que j’avais sacrifié les qualifications samedi afin d’être fort en course hier, et cela semble avoir payé — avec un peu de chance aussi — ce qui nous a donné le podium. »

« Donc sur ce point, c’est une bonne surprise. Et je suis très content de notre week-end, mais je ne suis pas content de notre performance globale. Et sur ce point, nous devons progresser rapidement. »