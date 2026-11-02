Stella est frustré car McLaren F1 avait ’le potentiel pour monter sur le podium’

McLaren F1 a encore connu une course difficile au Grand Prix de Mexico. Le niveau de performance affiché ce dimanche avait de quoi viser un podium avec Lando Norris, qui a finalement terminé à la cinquième place. Oscar Piastri avait terminé la course à la septième place, mais une pénalité l’a sorti des points, et Andrea Stella reconnait que la frustration est présente au terme du week-end.

Après des qualifications décevantes et face à la difficulté pour dépasser, comme s’y attendait Norris, Stella admet qu’il était difficile de faire mieux, d’autant que le champion du monde 2025 a été bloqué derrière George Russell en début de course, et derrière Charles Leclerc dans le dernier relais.

"Tout d’abord, au nom de toute l’équipe, je tiens à féliciter Andrea Kimi Antonelli et Mercedes pour cet exploit historique. Devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1, dès sa deuxième saison, est quelque chose d’extraordinaire" a déclaré le directeur de McLaren F1.

"Pour le sport automobile italien, Kimi rejoint désormais un cercle très fermé, aux côtés de légendes telles qu’Alberto Ascari et Giuseppe Farina, qui ont inspiré des générations entières de fans italiens. Sa régularité impressionnante, sa fiabilité et les progrès remarquables qu’il a accomplis au cours de l’année écoulée rendent ce triomphe tout à fait exceptionnel."

"Quant à notre performance, la course a confirmé que nous avions le potentiel pour monter sur le podium. Malheureusement, nous avons payé le prix fort, tant en raison des positions de départ de nos deux pilotes que des contraintes imposées par le règlement technique, qui rendent les dépassements pratiquement impossibles sur un tel circuit."

"A force de passer du temps dans l’aspiration, d’abord derrière Russell, puis derrière Leclerc – je pense que Lando serait désormais capable de dessiner l’arrière de leurs monoplaces les yeux fermés ! Par ailleurs, la lourde pénalité infligée à Oscar suite à son contact avec Lindblad nous a coûté de précieux points supplémentaires."

"C’est vraiment dommage, car Oscar avait réussi une belle remontée. Dans notre duel face à Red Bull pour la troisième place, nous avons dû nous contenter de limiter les dégâts après des qualifications qui nous avaient mis en difficulté."

Mais l’Italien reste positif pour la fin de saison, confirmant que la MCL40 recevra encore des évolutions pour la fin de saison, et certainement dans un but de travailler sur la saison 2027 et la future MCL41.

"Nous accusons un retard de 16 points (17 en réalité, ndlr), mais je suis convaincu qu’avec le rythme affiché en course et les évolutions prévues pour le Brésil la semaine prochaine, nous avons toutes nos chances d’atteindre, au minimum, cet objectif. Pour y parvenir, il faudra toutefois que nous soyons irréprochables en tant qu’équipe, à tous points de vue."