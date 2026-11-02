Bonnington raconte comment Mercedes F1 a façonné ’le diamant brut’ Antonelli

Peter Bonnington est un des artisans principaux du titre mondial remporté par Kimi Antonelli ce dimanche au Mexique. L’ingénieur de course de Mercedes F1, qui a gagné six titres avec Lewis Hamilton, remporte une nouvelle couronne mondiale avec le jeune pilote italien, et il a évidemment été au cœur du succès de celui qui est maintenant le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1.

Lorsque Hamilton est parti chez Ferrari, Bono est resté à Brackley pour entamer un nouveau chapitre avec Antonelli, et bien qu’il a rapidement compris qu’il était proche d’un futur champion, il admet qu’il ne voyait pas le succès arriver si tôt.

"Pas du tout. Évidemment, on le souhaite, c’est comme dans un conte de fées, mais je savais que Kimi avait du talent dès le jour où nous l’avons installé dans la voiture et que j’ai travaillé avec lui dans le cadre de son programme TPC, en testant des voitures précédentes" raconte Bonnington.

"Ainsi, avant qu’il ne pilote réellement l’une de nos voitures de course, nous lui avons fait piloter l’une des générations précédentes et nous essayions simplement de le tester, de savoir s’il avait ce qu’il fallait. Je pense que c’était dès la première sortie, peut-être la deuxième, qu’on s’est dit ’ce gamin l’a, ce gamin l’a vraiment’."

"Et à partir de ce moment-là, on s’est dit qu’on avait un diamant brut et que nous devions le développer pour qu’il devienne le pilote que nous voulons, pas l’envoyer ailleurs pour qu’il prenne de mauvaises habitudes. On s’est dit qu’on devait le transformer en pilote Mercedes, et en faire un champion."

Le parcours n’a pas été sans difficulté, avec un gros passage à vide dans sa première saison. Mais selon l’ingénieur, les revers subis au fil de ce début de carrière ont été fondateurs dans la saison exceptionnelle qu’il vient de faire.

"Cela a demandé beaucoup de résilience mentale de son côté, mais aussi une ouverture pour parler des problèmes et s’assurer qu’il pouvait accepter que les critiques soient là et qui viennent de l’extérieur, mais aussi qu’il y a un peu de critiques à l’intérieur, mais nous utilisons cela comme quelque chose sur quoi construire. En saisissant l’opportunité d’apprendre et de se développer dessus, on devient simplement plus fort. Et c’est ce qu’il a fait."

"Je pense que nous ne lui avons pas donné la meilleure des voitures l’année dernière, il y a donc beaucoup de choses pour lesquelles nous devons reconnaître nos torts. De même, il a aussi un rôle à jouer là-dedans. Mais il a tellement appris, si vite, et cela s’est vraiment développé cette année."

Questionné sur l’évolution d’Antonelli en deux saisons, le Britannique a raconté ce qu’il a perçu : "C’est incroyable, ça a été une sacrée aventure avec lui. Il a pris en maturité cette année pour devenir champion du monde. Il est incroyablement professionnel et c’est un grand talent."

"Tout succès d’une organisation doit avoir une part d’amusement, et il le fait naturellement, il arrive à rendre tout le monde à l’aise, et ça casse les barrières. On peut arriver à avoir des conversations directes car on sait qu’on arrivera toujours à plaisanter après."

Celui qui a travaillé avec Michael Schumacher puis Hamilton a évidemment été interrogé sur les similitudes entre les deux pilotes les plus titrés de l’histoire et le nouveau champion du monde, et il assure percevoir des rapprochements.

"Facilement le même potentiel. Facilement. Il est si jeune, il a commencé si tôt et je pense qu’il a ce qu’il faut pour égaler ces gars-là. Il a déjà battu tellement de records, et je pense qu’il en établira bientôt quelques autres."

Bonnington explique en revanche que passer d’un Britannique expérimenté à un jeune italien fougueux l’a obligé à adopter une approche différente, et il confirme que le rôle d’accompagnant mental fait partie de ses attributions.

"Les gens m’ont demandé il y a longtemps pourquoi on n’avait pas de psychologique qui travaillait avec les pilotes, et c’est un peu le rôle d’un ingénieur de course !"

"La moitié du travail est de prendre soin de la voiture, l’autre moitié du travail est de rendre le pilote heureux, et il est facile à rendre heureux ! C’est un plaisir de travailler avec lui, mais aussi de le guider dans les hauts et des bas, surtout l’an dernier. Ca fait partie du travail !"

Cette façon de le guider a permis de voir Antonelli surmonter chaque revers et chaque obstacle : "Il s’est beaucoup entraîné, c’est très facile de le garder concentré sur le travail. Et il est très bon pour se remettre à zéro quand quelque chose lui arrive."