Stella : Deux McLaren F1 ne doivent jamais se crasher ensemble !

Andrea Stella, le directeur de McLaren F1, était attendu par les journalistes pour sa première réaction face à l’accrochage entre ses pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri.

La tâche de l’Italien a été simplifiée par le fait que l’erreur de Norris était nette et que le Britannique en a tout de suite assumé les responsabilités, à la radio d’abord, devant les médias ensuite.

Il n’en reste pas moins que cet accrochage "idiot" selon Norris coûte pas mal de points à l’équipe et au Britannique.

"Nous ne voulons absolument jamais voir une McLaren impliquée dans un accident, et encore moins voir deux McLaren se toucher : ce n’est pas acceptable. C’est un point que nous devons absolument revoir, car c’est un principe très clair," confie Stella.

"Ca ne change rien car ce contact est dû à une erreur de jugement. Lando a simplement mal évalué la distance avec Oscar qui le précédait, et il n’y avait donc aucune intention malveillante. Si Lando avait eu une autre réaction, on aurait agi autrement."

"Lando a immédiatement reconnu sa faute, assumant la responsabilité, mais c’est certainement un point à discuter et à revoir. Nos principes sont déjà en place, nos pilotes auront des leçons à tirer, nous apprécions son comportement juste après et nous reprendrons la course."

"C’est une erreur de jugement qui a coûté cher à Lando au championnat. Elle a déjà coûté cher à l’équipe, ça a été proche de coûter cher à Oscar, et c’est donc un incident qui n’aurait certainement pas dû se produire."