Sauber F1 : La 8e place de Hülkenberg confirme le ’pas en avant’ effectué

Nico Hülkenberg a terminé dans les points pour la deuxième fois consécutive en s’adjugeant la huitième place au Canada. Le pilote Sauber F1 confirme le bon fonctionnement du package évolué et se félicite d’avoir enfin sa chance dans le peloton.

"C’était une course amusante, bonne, propre, j’ai évité les problèmes et Franco et Alex ont fait le travail pour moi !" a plaisanté Hülkenberg au sujet de la sortie d’Alex Albon qui a ralenti Franco Colapinto dans le premier tour. "J’ai pu les dépasser à la sortie du virage 9, puis j’ai réussi à gérer la voiture et les pneus et assurer ma position."

"Nous avons moins de difficultés que les autres, on s’est élancés en mediums neufs alors que d’autres gars avaient des mediums usés. La voiture est douce avec les pneus et j’aurais même aimé aller plus loin, mais j’ai dû me protéger de Franco et Isack Hadjar qui s’étaient arrêtés et étaient dans notre fenêtre, mais ça s’est bien passé."

"On a fait un pas en avant avec les évolutions de Barcelone. Le début de saison a été difficile, en Australie il a fallu des circonstances spéciales pour avoir le bon résultat qu’on a eu là-bas. On a ensuite été en difficulté, et les évolutions de Barcelone nous ont remis sur la carte."

Gabriel Bortoleto a terminé loin des points après une course difficile durant laquelle il a misé sur un rebondissement : "Il y avait une Red Bull et les Racing Bulls derrière moi et c’était compliqué de les devancer car elles sont plus rapides. Dès qu’elles sont passées, j’ai pu prendre mon rythme et j’ai essayé de gérer les pneus."

"J’ai pu gagner une place par rapport au départ mais ce n’était pas assez pour les points, on termine quand même en 15e place. Il faut un peu de chance, on a espéré une voiture de sécurité pendant longtemps mais c’est la course."

Le Brésilien pense qu’il paie aussi les écarts très serrés dans le peloton, et un équipier redoutable : "Ce que je peux dire, et c’est évident vu le résultat, c’est que Nico et moi n’étions jamais séparés par plus d’un demi-dixième."

"Mais c’est tellement serré qu’il était 13e et j’étais 16e, et j’ai un équipier très fort qui utilise toutes ses opportunités. Je tire le rythme de la voiture, mais je dois réussir à mieux dire ce que je veux faire de ma course. Je dois étudier cela."