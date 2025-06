Sainz marque un point mais Williams F1 doit ’éviter’ les problèmes

Carlos Sainz a réussi à arracher un point lors du Grand Prix du Canada, malgré une 16e place sur la grille. Le pilote Williams F1 se félicite de ce résultat mais n’a pas connu une course de tout repos, ayant connu un problème dont il a refusé de mentionner la nature.

"C’est bien d’avoir marqué au moins un point aujourd’hui, mais je suis assez frustré car j’ai passé la course à gérer un problème, ce qui m’a empêché de me battre correctement. Nous avons fait du bon travail pour ramener la voiture à l’arrivée et marquer ce point, mais en tant qu’équipe, nous devons éviter ce genre de situations" s’est agacé l’Espagnol.

"Nous n’avons pas montré tout notre potentiel ce week-end pour une raison ou une autre, et avec un plateau aussi serré, cela affecte évidemment le résultat final. Nous nous ressaisirons et nous nous battrons à nouveau en Europe dans deux semaines."

Alex Albon a dû abandonner à cause d’un problème mécanique après un début de course difficile, alors que le week-end avait bien commencé : "C’était frustrant aujourd’hui. Nous avons abandonné à cause d’un nouveau problème de bloc moteur, mais la course était déjà mal embarquée pour nous."

"J’ai eu du mal au premier tour, puis nous avons essayé de faire un seul arrêt, mais avec le graining aujourd’hui, c’était vraiment difficile de gérer les pneus. Parfois, on peut contourner le problème, mais pas aujourd’hui."

"La stratégie de course est également quelque chose dans laquelle nous sommes généralement forts, mais nous avons eu du mal aujourd’hui et ce n’est pas pour blâmer pour l’équipe, mais ce n’était tout simplement pas bon. Nous allons y jeter un œil et revenir plus forts la prochaine fois."