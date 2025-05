Stella détaille l’avantage que confère ’l’air propre’ cette année

Récemment, Andrea Stella a expliqué que l’avantage de la MCL39 est le refroidissement cette année. Mais le directeur de McLaren F1 admet que l’air propre en course, qui favorise une bonne température de pneus, est un paramètre crucial pour pouvoir réussir une bonne course.

"Je pense qu’il est réaliste de penser que les pneus ont souffert du fait de suivre Max de si près" a déclaré Stella. "Je ne sais pas dans quelle mesure. Mais en même temps, je pense qu’une fois que vous avez l’avantage de l’air propre en tête de course, vous en tirez pas mal d’avantages."

"Nous ne savons donc pas exactement dans quelle mesure dans ce que nous avons vu après le dépassement de Max. Il y a eu un peu de retard pour être resté derrière Max, mais aussi l’avantage de mener la course en termes d’exploitation des pneus."

"Je ne suis donc pas sûr, d’un point de vue technique, de la manière dont ces deux facteurs se sont combinés, mais je pense qu’après quelques tours de course, Oscar a pu bénéficier d’un avantage certain par rapport à Max, et il était donc relativement facile de rester avec lui."

L’Italien a aussi expliqué pourquoi Oscar Piastri avait passé plus facilement Verstappen qu’à Djeddah : "Il n’était pas nécessaire d’utiliser les pneus au maximum pour pouvoir rester dans la course et obtenir le DRS. Il était relativement facile d’obtenir le DRS, et sur ce circuit, les sections DRS sont si longues qu’il y a un avantage du point de vue du dépassement."

"Je pense que nous sommes partis d’un circuit où il est relativement facile de dépasser, même en Arabie saoudite, mais ici le dépassement est 30 à 40 % plus facile si l’on prend en compte le delta de temps au tour nécessaire pour dépasser une autre voiture. Il faut donc vraiment moins solliciter les pneus pour pouvoir effectuer le dépassement."