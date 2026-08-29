Stella contredit Verstappen : ’Ces F1 sont plus difficiles à piloter à la limite’

Max Verstappen estime que les monoplaces de la génération 2026 sont plus faciles à conduire et permettent aux pilotes de mieux cerner leur limite. Une analyse qui est loin de faire l’unanimité dans le paddock. Andrea Stella, directeur de McLaren F1, considère au contraire que les nouvelles règles ont rendu les voitures particulièrement exigeantes, notamment en raison de la complexité supplémentaire apportée par les nouveaux groupes propulseurs.

Alors que Verstappen a expliqué que les nouvelles monoplaces lui semblaient plus simples à emmener à la limite lorsqu’on lui a demandé pourquoi Liam Lawson avait été si proche de lui à Zandvoort, Andrea Stella n’a pas exactement le même ressenti. Le responsable de McLaren F1 s’appuie notamment sur les retours de Lando Norris et Oscar Piastri pour dresser un constat nettement plus sévère sur le comportement des voitures.

"Je ne sais pas pour Max ou les autres, mais nos deux pilotes considèrent que ces voitures sont difficiles à piloter," a expliqué Stella.

"L’année dernière, nous pouvions clairement constater beaucoup moins d’écart entre nos deux pilotes. Aujourd’hui, lorsqu’un pilote est un peu en difficulté, l’écart peut devenir très important."

Pour le dirigeant italien, cette difficulté ne repose pas uniquement sur le comportement du châssis. Les règles concernant les groupes propulseurs ont ajouté une dimension supplémentaire à la tâche déjà complexe du pilote, avec une gestion de l’énergie beaucoup plus déterminante.

La saison 2026 a d’abord mis les pilotes face à une difficulté bien connue : le manque d’adhérence dans les virages. La réduction de l’appui aérodynamique, l’utilisation de pneumatiques plus petits et les caractéristiques des nouvelles monoplaces ont profondément modifié les sensations au volant.

Mais les lignes droites sont également devenues un terrain particulièrement délicat à maîtriser.

"Elles sont difficiles à piloter pour plusieurs raisons," a détaillé Stella. "Au début de la saison, c’était dans les virages, puis dans les lignes droites. Dans les virages, à cause du faible niveau d’adhérence, de beaucoup moins d’appui aérodynamique et de pneus plus petits. Et dans les lignes droites, à cause des irrégularités du déploiement ou du fait que vous pouvez avoir un ’superclip’ soudain avant le freinage et perdre alors votre repère de freinage."

Cette gestion de la puissance peut également produire un effet particulièrement frustrant pour le pilote. Une accélération plus précoce n’est pas nécessairement synonyme de gain de temps sur l’ensemble de la ligne droite.

"Parfois, l’élément frustrant est que vous remettez les gaz plus tôt et que vous perdez ensuite du déploiement," a poursuivi Stella. "Il y avait donc plusieurs aspects qui rendaient le pilotage de la voiture de cette année plus difficile."

Les équipes ont toutefois appris à mieux exploiter les nouveaux groupes propulseurs au fil des premières courses. Les pilotes et leurs ingénieurs ont progressivement affiné les procédures de gestion de l’énergie, réduisant une partie de l’incertitude qui caractérisait le début de saison.

Pour Stella, cela ne signifie cependant pas que le problème a disparu. Selon lui, les difficultés liées au comportement du châssis restent largement présentes.

"Même si toutes les équipes ont ajouté de l’appui aérodynamique, il est très difficile pour les pilotes de prévoir quel sera le comportement au freinage à la limite ou de savoir si la voiture va décrocher à la remise des gaz," a-t-il souligné.

C’est précisément cette imprévisibilité qui distingue, selon Stella, les monoplaces actuelles de la génération précédente. Les F1 de 2025 offraient davantage de marge au pilote grâce à un niveau d’appui et d’adhérence supérieur.

"Avec la génération précédente de voitures, il y avait beaucoup, beaucoup plus de charge aérodynamique et beaucoup plus d’adhérence provenant des pneus, et c’était plus facile," a conclu Stella.