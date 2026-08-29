Norris réfute son image de ’fêtard’ depuis son titre mondial

Lando Norris assure que l’image d’un champion du monde davantage porté sur les soirées et les sorties depuis son sacre ne reflète en rien son état d’esprit à l’approche des Grands Prix. Plus présent sur les réseaux sociaux et aperçu en vacances avec ses amis à Ibiza et en Grèce durant la trêve estivale, le pilote McLaren estime que les apparences peuvent être trompeuses et que sa préparation reste aussi sérieuse qu’auparavant.

Depuis qu’il a décroché son premier titre mondial en 2025, Norris est régulièrement apparu loin des circuits dans des contextes plus festifs. Une évolution qui a alimenté certaines interrogations sur son implication et sa préparation, notamment après plusieurs publications diffusées sur les réseaux sociaux.

Le Britannique rejette toutefois fermement l’idée selon laquelle son approche serait aujourd’hui moins rigoureuse.

"Dire que j’étais davantage concentré ou dans ma bulle l’an dernier, je dirais que c’est presque l’inverse," a-t-il expliqué.

Pour Norris, la perception du public repose avant tout sur les images qui circulent en ligne, sans nécessairement refléter la réalité de son quotidien.

"C’est simplement les réseaux sociaux, ce que vous voyez et ce que vous choisissez de croire. Même pour moi, c’est parfois amusant de voir ce que les gens peuvent inventer," a-t-il poursuivi.

Le champion du monde assure même avoir abordé cette saison avec une envie particulièrement forte de retrouver la compétition, alors que la pression sportive n’est pourtant plus exactement la même après avoir atteint son objectif suprême.

"J’étais davantage concentré et prêt à revenir aux choses sérieuses cette année, alors même qu’il y avait moins en jeu que l’an dernier, lorsque je jouais le championnat," a déclaré Norris.

Le pilote McLaren estime également qu’il est en droit de profiter de certaines périodes de liberté lorsqu’elles se présentent. Les vacances passées avec ses proches ne signifient donc pas, selon lui, qu’il a changé son approche de la Formule 1.

"J’ai 26 ans, je suis jeune et je peux passer un très bon moment avec mes amis. Je peux sortir, rencontrer des gens et profiter un peu de la vie. Vivre pendant une semaine de ma vie comme quelqu’un de 26 ans le ferait," a-t-il expliqué.

"C’est le reste de ma vie qui n’est pas normal !"

Cette nouvelle exposition médiatique s’accompagne en effet d’une attention accrue autour de ses moindres déplacements. Le Britannique est notamment régulièrement suivi par des paparazzis, une situation qu’il avait récemment qualifiée de "violante", avec un "a". Il reconnaît toutefois que cette conséquence est difficilement dissociable de son statut.

"Je sais que c’est la vie dans laquelle je suis entré et qu’au bout du compte, cela ne devrait pas être une surprise," a-t-il reconnu.

"Les gens vont penser que je lève le pied et ainsi de suite, mais ce n’est absolument pas le cas."

Le Britannique a également évoqué un épisode précis de la trêve estivale, lorsqu’une image issue d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux a largement circulé. Son apparence avait alors donné lieu à de nombreuses interprétations, certains internautes estimant qu’il était fortement alcoolisé.

"Il y a une photo prise par mon ami pendant une diffusion en direct, où j’ai l’air ivre, alors que j’étais très, très sobre à ce moment-là," a-t-il expliqué.

"Ensuite, tout le monde en ligne a donné l’impression que j’étais complètement ivre."

"Mais c’était tout le contraire. C’est donc à quel point il est facile pour les gens de se faire leur propre perception des choses," a-t-il conclu.