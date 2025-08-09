Steiner se dit prêt à diriger à nouveau une équipe de F1

L’ancien directeur de Haas F1, Gunther Steiner, s’est dit ouvert à un retour en Formule 1 en tant que directeur d’équipe, mais seulement s’il juge que les circonstances sont bonnes pour cela.

Steiner était le cerveau fondateur d’une nouvelle écurie qui allait devenir Haas, ses partenariats avec Gene Haas (pour le nom et le financement), Ferrari et Dallara l’ayant immédiatement rendue plus compétitive et stable, ce qui n’avait pas été le cas des trois nouvelles équipes arrivées au début des années 2010 (Virgin, HRT, Caterham Team Lotus).

Haas F1 avait obtenu une cinquième place au championnat dès 2018, son meilleur résultat, mais son passage à la tête de l’écurie a également été marqué par des irrégularités, l’écurie étant tombée à la dernière place du classement en 2020, n’ayant marqué aucun point de la saison.

Après avoir perdu son poste à la fin de la saison 2023 suite au non-renouvellement de son contrat, Steiner collabore avec différents médias et chaines de télévision comme consultant.

Steiner a déposé une offre pour acquérir une équipe de MotoGP, Tech3, mais celle-ci n’a pas encore été acceptée. Si cela venait à se faire, il n’aurait pas de rôle exécutif.

L’Italo-Américain s’est donc dit aussi ouvert à un retour actif en F1 mais seulement s’il adhère à la « vision » de l’équipe et dispose de l’autonomie nécessaire pour la diriger selon ses propres conditions.

"Je reprendrais ma vie professionnelle s’il y a un projet avec une vision qui me plaît, pas juste pour faire un travail. Je ne reviens pas pour faire un travail juste pour faire un travail."

"Est-ce que je retournerais diriger une équipe ? Oui, mais il faut que ce soit comme je le souhaite, et non comme quelqu’un d’autre qui le souhaite."

"Pour donner le meilleur de moi-même, je dois faire ce que je pense, pas ce que les autres pensent."

"Je ne suis pas un orateur. Je suis quelqu’un qui veut faire quelque chose. Si je crois en quelque chose, je ferai de mon mieux. Et j’espère que ce sera suffisant."

Interrogé sur le meilleur propriétaire d’écurie actuel en F1, Steiner a souligné la rareté de la propriété privée en F1, la plupart des écuries étant désormais soutenues par de grands constructeurs ou des entreprises.

"Il n’y a pas de véritable propriétaire. Il y en a quelques-uns, mais ils appartiennent désormais à de grandes entreprises, de grandes équipes. Il n’y a qu’une seule écurie détenue par un particulier : Haas. Toutes les autres, même Aston Martin de Lawrence Stroll, appartiennent en partie à l’entreprise."

"Donc, comme je ne travaillerai certainement plus pour Gene Haas, je n’ai pas besoin d’en dire plus."