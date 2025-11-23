Haas F1 a ’manqué de vitesse’ mais arrache 3 points sur tapis vert à Las Vegas

Haas F1 a enregistré une double arrivée dans les points après avoir franchi la ligne d’arrivée aux 11e et 12e place. La disqualification des deux pilotes McLaren a en effet propulsé son duo de pilotes dans le top 10.

Esteban Ocon s’était exprimé après sa 11e place et il était déçu de ne pas avoir réussi à battre Lewis Hamilton, avec qui il a été en lutte pendant une bonne partie de la course.

"Dommage, on s’est battu toute la course avec lui, il était un peu plus rapide dans le premier relais et j’étais un peu plus rapide dans le deuxième. Mais on a manqué de vitesse dans le premier, je l’ai bien rattrapé mais il a manqué quelques secondes pour rentrer dans le DRS" a déclaré Ocon à Canal+.

"C’est une course durant laquelle on a bien optimisé les choses mais on n’avait pas assez de vitesse. On doutait sur les freinages, il y avait des blocages à l’avant et quand on essayait d’entrer dans la seconde c’était compliqué. Il y a du positif, on doit continuer à bien exploiter la voiture et j’espère qu’on aura des week-ends propres."

"Chaque course est importante, l’équipe avait fait une très bonne qualification à Abu Dhabi l’an dernier et ça fonctionnait bien au Qatar donc on espère que ce sera aussi le cas. Il faut qu’on arrive à régler ces problèmes de freins qu’on a depuis le milieu de la saison. On les a limités ici sous la pluie mais on doit s’en débarrasser et voir si on peut être plus performants là-bas."

Oliver Bearman était lui aussi frustré de sa 12e place initiale, notamment après une course délicate : "Le premier tour s’est très bien passé et nous étions en très bonne position. Malheureusement, après cela, nous avons eu un peu de mal avec le rythme et je n’arrivais pas vraiment à trouver le bon rythme dans la voiture."

"Il était très difficile de piloter dans les virages à basse vitesse, et même si cela s’est amélioré avec les pneus durs, je n’ai pas modifié l’équilibre aérodynamique comme je l’aurais fait normalement si j’avais eu une bonne lecture."

"J’ai eu du mal à garder les voitures derrière moi dans le premier relais et j’ai commis des erreurs parce que la voiture était difficile à piloter. Au final, je pense que le rythme était correct, mais nous avons également eu quelques problèmes de graining dans le dernier relais."

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, montrait une certaine frustration après la course qui ne sera certainement plus d’actualité après la remontée de ses deux pilotes dans le classement.

"Évidemment, avec le manque de roulage lors des EL2 et une séance de qualifications sur piste mouillée, il était très difficile d’anticiper la dégradation des pneus, mais je pense que nous avons bien réagi" notait le Japonais qui s’exprimait avant la disqualification des McLaren.

"Nous avons appliqué une stratégie à un seul arrêt, et finalement, c’est notre position en qualifications, un résultat insuffisant en Q2, et un léger manque de rythme qui nous ont empêchés de marquer des points."

"C’est décevant, mais terminer 11e et 12e dans une course moins disputée est une bonne source de motivation pour les deux dernières de la saison. J’espère que nous serons plus compétitifs, que nous réaliserons de meilleures qualifications et que nous ferons de belles courses."