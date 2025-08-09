Sainz : Mekies, un bosseur qui a l’expérience pour diriger Red Bull Racing

Carlos Sainz connait très bien Laurent Mekies, le nouveau directeur de Red Bull Racing.

Le pilote Williams F1 ne l’a pas croisé chez Toro Rosso, puisque le Français était déjà parti en 2014 pour un poste au sein de la FIA. Mais l’Espagnol a travaillé avec lui chez Ferrari.

Qu’apportera-t-il à Red Bull en tant que nouveau directeur d’équipe selon lui ?

"C’est un très bon professionnel ! Quand je l’ai rencontré chez Ferrari, j’ai trouvé quelqu’un d’incroyablement bosseur," n’hésite pas à dire le Madrilène.

"Il comprenait très bien le pilote. Il avait un feeling et une communication privilégiés avec les pilotes, ce qui, je pense, rendait les choses très confortables et très ouvertes pour eux."

"Depuis son passage à la FIA, puis chez Ferrari, Racing Bulls, et maintenant chez Red Bull, il a toute l’expérience nécessaire pour diriger l’une des plus grandes équipes de Formule 1."

"Je pense qu’il était vraiment le candidat idéal pour cette équipe. Alors, félicitations à lui ! Il mérite probablement cette promotion. Je pense qu’il va en profiter."