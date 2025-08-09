Pourquoi Williams F1 est prête à sacrifier sa cinquième place en 2025

Williams F1 ne changera rien à ses plans, même dans le cas où sa cinquième place au championnat des constructeurs est menacée. L’équipe a prévu d’abandonner la voiture 2025 très tôt, et elle est passé sur le règlement 2026 depuis déjà plusieurs mois.

James Vowles, le directeur du team, confirme qu’il ne voudra pas réagir à une possible menace d’un concurrent pour cette position, alors que Williams a vu son avance fondre à 18 points face à Aston Martin en Hongrie. Sauber est à 19 unités de la cinquième place, tandis que Racing Bulls pointe à 25 points.

"Tout est arrêté. C’est déjà fait, c’est décidé. Et cela a été fait en accord avec les actionnaires" a déclaré le Britannique. "J’apprécie vraiment le fait que nous soyons cinquièmes cette année. C’est fantastique pour nous, pour nos partenaires, pour tous ceux qui sont liés à l’équipe."

"Mais notre objectif est de gagner des championnats du monde, et on n’y arrivera tout simplement pas en continuant à se battre pour une place ou deux au classement des constructeurs. Cette décision a été prise en janvier, et la trajectoire sur laquelle nous sommes engagés est en fait représentée par cette évolution que nous avons apportée."

"Elle n’était même pas garantie : elle repose sur quelques éléments que nous avons développés en soufflerie entre janvier, février et un peu mars. C’est tout. Nous n’irons pas plus loin. Je ne ferai rien de plus. Et si cela signifie finir sixièmes ou septièmes du championnat, qu’il en soit ainsi."

Williams a réalisé quelques performances remarquées cette année, Alex Albon terminant cinquième à Montréal et Miami, ce qui a permis à l’équipe de prendre un peu d’avance sur ses rivaux directs. Cependant, la situation est devenue plus difficile récemment.

Le Grand Prix de Hongrie a marqué un moment particulièrement compliqué, avec Albon et Carlos Sainz terminant hors des points. Vowles a expliqué que la hiérarchie évolue constamment au fil des mises à jour introduites par les différentes équipes durant la saison.

"Quand je repense à notre saison jusqu’ici, il y a eu des moments où nous avons livré de bonnes performances, et ces moments ont été fructueux grâce à une série d’itérations ou au fait que certaines voitures devant nous avaient des difficultés."

"Je dirais qu’il va y avoir une bataille très serrée entre la 5e et probablement la 8e place, c’est ce que je retiens. Et je pense que si vous regardez notre niveau de performance jusqu’à Imola et Miami, vous vous diriez : oui, on est cinquième voire quatrième, parce qu’on obtient de bons résultats et qu’on ne fait pas d’erreurs. Mais le peloton est très compact."

"Puis à Imola et à Miami, cela a surpris pas mal de monde de voir jusqu’où nous pouvions pousser cette voiture et la faire progresser. Ensuite, la course au développement s’est intensifiée, et d’autres ont ajouté de la performance."

"Ferrari a fait un travail remarquable à ce niveau, et c’est notre mise à jour à Spa qui nous a permis de revenir dans le top 10. C’est mon analyse. Je pense que chaque équipe a pu bénéficier de résultats favorables à un moment ou un autre. Nous avons bien géré les choses quand la voiture était rapide, et nous avons su saisir les points disponibles."

"Cela dit, je peux déjà vous montrer où nous avons laissé passer 18 points à cette période, donc je ne suis pas surpris que nous soyons encore cinquièmes. La saison est encore longue. Ce qui m’a le plus surpris, c’est notre vitesse à Imola et Miami. C’est probablement ça, la vraie surprise."