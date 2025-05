Steiner : Cadillac F1 n’aurait ’pas le temps de guider’ Palou

Alex Palou est en train de dominer la saison 2025 d’IndyCar de la tête et des épaules, avec cinq succès en six courses, dont sa dernière victoire en date lors des prestigieux 500 Miles d’Indianapolis, dimanche dernier. L’an dernier, il avait fait des essais avec McLaren F1 et l’on se demandait s’il avait une chance de traverser l’Atlantique.

Mais l’Espagnol a déjà fait une croix sur la Formule 1, et il n’a visiblement pas été sur la liste des potentiels candidats à un baquet chez Cadillac. Günther Steiner, l’ancien patron de Haas, explique que pour une équipe débutante, avoir un pilote débutant est un problème.

"Lorsque vous mettez sur pied une nouvelle équipe, vous devez travailler sur beaucoup de choses" a expliqué Steiner à Racer, donnant un argumentaire solide, et qui inclut aussi l’hypothèse d’un autre débutant comme Colton Herta, qui n’a en plus pas sa Superlicence.

"Je ne parlerais pas de problèmes, c’est simplement parce que vous êtes une jeune équipe, que vous devez gérer tant de choses et que vous n’avez pas le temps de vous occuper de pilotes qui n’ont pas fait de Formule 1, parce que vous devez trouver votre propre voie et que si vous devez aussi guider le pilote, cela ne fonctionne généralement pas."

"C’est pourquoi il était très important pour moi, lorsque nous avons commencé, d’avoir des pilotes qui avaient déjà piloté des voitures de F1 pour développer l’équipe, car c’est la chose la plus importante que vous devez faire la première année - vous devez développer l’équipe. Pour développer les pilotes, il faut attendre un peu."

"Si vous mettez un pilote qui n’a jamais fait de F1 dans une équipe qui n’a jamais fait de F1, vous ne lui rendez pas service, car cela va à l’encontre de ses capacités. Comment peuvent-ils être performants ? Parce que vous vous concentrez sur le développement de l’équipe et vous ne pouvez pas vous concentrer sur eux."

"Parfois, les gens disent ’le pilote n’était pas bon’. Non, ce n’est pas le pilote, c’est juste qu’il n’a pas eu la bonne entrée en Formule 1 parce qu’il a travaillé avec une équipe qui... non pas qu’il ne savait pas ce qu’il faisait, c’est trop dur, mais il était encore en train de se développer."

"L’expérience aide, parce que soit vous avez le temps, soit vous prenez quelqu’un qui l’a fait - c’est ce que j’ai toujours pensé quand nous avons commencé Haas. Je pense que si Cadillac arrive, ils ne rendraient pas service à un pilote américain qui n’a jamais fait de F1."

Romain Grosjean, qui est passé par l’IndyCar après la Formule 1, compare les deux disciplines : "En termes de style de conduite, elles sont très différentes. En IndyCar, au moins, vous pouvez vraiment faire glisser la voiture, vous battre, conduire avec beaucoup de survirage."

"En Formule 1, vous devez être souple, précis et beaucoup plus sur la trajectoire, alors qu’en IndyCar, elle change souvent. Il y a donc plus d’adaptation, mais on peut aussi vraiment conduire la voiture à fond, ce qui ne durerait pas longtemps dans une voiture de Formule 1."

Le Français se montre méfiant quant aux chances d’un pilote d’IndyCar de réussir en catégorie reine, surtout si comme Palou, il a déjà eu une expérience en F2 et n’a pas convaincu : "Si vous prenez un pilote qui a déjà été en Europe, je pense qu’il comprend la différence de culture, la différence de mentalité."

"Je pense qu’aux États-Unis, on s’occupe des pilotes comme s’ils faisaient partie d’une famille, et c’est bien. En revanche, la Formule 1 est gérée un peu plus comme une entreprise ; ce n’est pas une mauvaise chose, mais on a l’impression d’être un peu plus livré à soi-même en Formule 1."

"Je pense que la Formule 2 est devenue très professionnelle, même depuis que je l’ai quittée. Vous participez aux week-ends de Formule 1, vous voyez ce qui se passe, vous avez la chance d’aller dans le paddock, vous avez des équipes qui ont une alliance avec la Formule 1. Le fait d’être si proche aide beaucoup, plutôt que de venir d’ailleurs."

"Je ne dis pas qu’il est impossible de venir d’ailleurs. Je sais qu’il y a eu beaucoup de bruit autour de Colton Herta. Palou, c’est sûr. Il y a donc des gars qui peuvent y arriver, mais il y a aussi des gars qui sont venus en Europe et qui n’ont pas trouvé leurs marques parce que, comme je l’ai dit, la mentalité est très différente."