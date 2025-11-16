’Sept ou huit champions potentiels’ : Stella analyse un plateau inédit en F1

Le directeur de McLaren F1, Andrea Stella, estime que la Formule 1 traverse l’une des périodes les plus exceptionnelles de son histoire en termes de talents.

Selon lui, la génération actuelle de pilotes constitue le plateau le plus compétitif jamais vu, un âge d’or où "sept ou huit" d’entre eux possèdent le niveau requis pour devenir champion du monde.

Engagé dans une lutte pour le titre avec Lando Norris et Oscar Piastri, Stella observe ce phénomène de très près. Et pour celui qui évolue dans le paddock depuis vingt-cinq ans, jamais la discipline n’a réuni une telle densité de pilotes capables de viser la victoire.

Les chiffres lui donnent raison : la moitié du plateau compte au moins une victoire, dix pilotes ont déjà signé une pole position, et seule une poignée n’est jamais montée sur un podium. Les qualifications, souvent révélatrices du talent pur, se transforment désormais en duels au couteau où les écarts sont infimes.

"Je pense que ce que nous voyons cette saison en Formule 1, en termes de compétitivité - et c’est un point que l’on peut analyser - je ne me souviens pas avoir déjà vu un réservoir de pilotes aussi compétitif lors d’une autre saison," confie l’Italien.

Pour Stella, il ne s’agit pas seulement d’une impression : la F1 n’a jamais compté autant de pilotes de calibre mondial en même temps.

"La nouvelle génération de pilotes est tout simplement excellente, et aujourd’hui vous avez sept, huit pilotes qui ont le niveau d’un champion du monde. Comme je le dis, je ne suis pas sûr que cela soit déjà arrivé auparavant."

D’après lui, ce niveau exceptionnel trouve en grande partie son origine dans la professionnalisation extrême des formules de promotion, comme la F3 et la F2, qui façonnent désormais des talents déjà très aboutis en arrivant en F1.

"C’est peut-être dû à la qualité des catégories juniors aujourd’hui," estime Stella.

"Ces gars vont en karting avec des tas de données maintenant. Ils s’entraînent à un certain niveau dès l’adolescence. Cela a rendu le plateau extrêmement, extrêmement serré, et la différence se joue dans ce dernier pour cent."