Pourquoi quitter McLaren F1 serait ’bénéfique’ pour Piastri selon Steiner

Oscar Piastri doit-il quitter McLaren F1 s’il n’est pas champion du monde cette année ? C’est ce que pense Günther Steiner face à la saison que vit le pilote australien. L’ancien patron de Haas est convaincu que ce serait bénéfique à Piastri de changer d’environnement dans ce cas.

L’Italien voit en le jeune pilote un profil qui attirerait grandement d’autres équipes, même si dans les faits, rien n’assure que des places se libéreraient. Mais il voit encore des possibilités pour Piastri de se reprendre.

"Surtout s’il ne remporte pas le championnat, je pense qu’il a de bonnes chances d’intégrer une autre bonne écurie" a déclaré Steiner au podcast The Red Flags. "C’est un bon pilote et le changement est parfois bénéfique. Il est assez jeune, il peut s’y adapter. Il devrait le faire et je pense qu’il le fera. C’est mon avis."

"Il doit simplement se ressaisir pendant l’hiver et revenir plus fort qu’avant. Sinon, s’il ne revient pas plus fort, je pense que le mieux pour lui serait alors de changer d’équipe. Mais il pourrait revenir, car je continue de le tenir en haute estime."

Max Verstappen est aussi dans la lutte pour le titre, malgré un retard plus conséquent. Et s’il peine à imaginer le pilote Red Bull aller chercher le titre mondial, il s’interroge des possibilités de le voir vice-champion du monde.

"Pourquoi pas ? Il continue à le faire. Si vous dites qu’Oscar est désormais détruit mentalement, alors Max sera devant lui, c’est certain. Max est motivé, comme nous l’avons vu au Brésil. Il n’a pas abandonné après une qualification médiocre. Il a retroussé ses manches, s’est amélioré et a terminé sur le podium."