Schumacher alerte Red Bull sur Hadjar : ’ce comportement n’a pas sa place en F1’

Isack Hadjar doit rapidement changer d’attitude s’il veut préserver son avenir en Formule 1. C’est en tout cas l’avertissement lancé par Ralf Schumacher, qui s’inquiète du comportement de plus en plus impulsif du pilote Red Bull. Après un incident survenu avec un supporter dans le paddock du Grand Prix du Mexique, l’ancien pilote allemand estime que les réactions du Français, également très expressif à la radio, commencent à poser problème. S’il reconnaît que certaines circonstances peuvent expliquer son agacement, Schumacher considère que cette accumulation d’incidents pourrait finir par nuire à son image, à celle de Red Bull et, à terme, à sa carrière.

Ralf Schumacher n’a pas mâché ses mots à l’égard d’Isack Hadjar. Consultant pour Sky Deutschland, l’ancien pilote de Formule 1 s’est exprimé sur le comportement du Français après un incident survenu dans le paddock du Grand Prix du Mexique.

Hadjar avait repoussé un supporter qui s’était approché de lui pour prendre une photo, une réaction qui a suscité des critiques et relancé les interrogations sur le tempérament du jeune pilote Red Bull.

Schumacher ne souhaite toutefois pas condamner cette réaction sans tenir compte du contexte dans lequel elle s’est produite. Ayant lui-même été présent au Mexique, il rappelle que certains visiteurs du paddock peuvent se montrer particulièrement insistants avec les pilotes.

Avant de critiquer l’attitude de Hadjar, l’Allemand a tenu à souligner que les pilotes ne bénéficient pas toujours du respect de leur espace personnel, notamment dans un environnement aussi fréquenté que celui du paddock.

"Je suppose que Hadjar devait avoir une raison d’agir ainsi", a déclaré Schumacher.

"Nous étions nous-mêmes au Mexique et je connais bien la situation. Certaines personnes dans le paddock là-bas sont très impolies. Elles ne respectent pas l’espace personnel des autres."

Pour Schumacher, il est donc possible que le Français ait été confronté à un comportement déplacé de la part du supporter concerné.

Mais cette circonstance atténuante ne suffit pas, à ses yeux, à écarter les inquiétudes concernant l’attitude générale du pilote Red Bull. L’ancien pilote estime en effet que cet épisode s’inscrit dans une tendance plus large, également perceptible à travers les échanges radio de Hadjar avec son équipe.

Schumacher considère que le principal problème ne réside pas nécessairement dans les critiques formulées par Hadjar, mais dans la manière dont celui-ci les exprime. Le Français s’est régulièrement montré agacé au volant de sa Red Bull, multipliant les messages de frustration concernant le comportement de sa monoplace et les difficultés rencontrées en piste.

Pour l’Allemand, cette attitude finit par donner une image négative du pilote, indépendamment de la légitimité de ses remarques techniques.

"Tout est une question de ton", a expliqué Schumacher.

"Quand on le voit, quand on l’écoute... Toutes ces plaintes concernant la voiture, toute la manière dont il s’exprime à la radio ces derniers temps."

"Il a très peu de retenue, il s’emporte très rapidement."

Cette tendance à réagir vivement pourrait, selon Schumacher, devenir un véritable handicap pour la suite de sa carrière.

Schumacher ne se contente pas de conseiller davantage de calme au pilote français. Il considère qu’un changement rapide de comportement est indispensable pour éviter des conséquences beaucoup plus sérieuses.

"Il doit changer cela de toute urgence. À long terme, ce genre de comportement n’a pas sa place en Formule 1", a averti l’ancien pilote.

"Je pense que s’il ne change pas, il finira tôt ou tard par perdre son emploi. Ces choses s’accumulent."

L’image de Red Bull également en jeu

Au-delà du comportement individuel de Hadjar, Schumacher estime que Red Bull pourrait également s’inquiéter des conséquences de tels incidents sur son image.

La marque autrichienne accorde une grande importance à la visibilité de ses pilotes, qui représentent l’entreprise aussi bien sur la piste qu’en dehors.

Dans ce contexte, les réactions publiques d’un pilote peuvent avoir des répercussions qui dépassent largement le cadre sportif.

"Cela affecte également la marque", a souligné Schumacher.

"Hadjar doit faire attention. Red Bull ne veut certainement pas que ce genre de choses soit associé à sa marque."