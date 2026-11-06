Norris ne regrette pas les sacrifices de McLaren F1 malgré une saison 2026 difficile

McLaren poursuit ses efforts pour retrouver le niveau de compétitivité qui lui avait permis de revenir dans la lutte pour les victoires au milieu de la saison 2026. À l’occasion du Grand Prix du Brésil, l’écurie britannique introduit de nouvelles évolutions aérodynamiques, mais Lando Norris ne s’attend pas nécessairement à une amélioration du comportement de sa monoplace. Le champion du monde 2025 reconnaît même que ces nouveautés pourraient rendre la voiture encore plus délicate à piloter. Il estime également que les difficultés actuelles de McLaren trouvent en partie leur origine dans les sacrifices consentis l’an dernier pour remporter les deux titres mondiaux.

McLaren n’a pas renoncé à améliorer sa monoplace malgré une saison 2026 marquée par des performances irrégulières. Après avoir connu une nette progression au milieu de l’année, l’écurie de Woking a progressivement perdu du terrain face à ses adversaires, au point de s’éloigner à nouveau de la lutte pour les premières places.

Lando Norris et Oscar Piastri ont régulièrement exprimé leur frustration concernant le comportement de leur voiture, jugée particulièrement difficile à exploiter.

Pour tenter de redresser la situation, McLaren arrive à Interlagos avec un nouveau package aérodynamique comprenant des évolutions de l’aileron avant, de l’aileron arrière et du fond plat.

Ces nouveautés doivent permettre de gagner en performance, mais Norris prévient qu’elles ne résoudront pas nécessairement les problèmes de pilotage rencontrés depuis le début de la saison.

Interrogé hier sur les bénéfices attendus des nouvelles pièces introduites au Brésil, Norris s’est montré particulièrement prudent. Le Britannique explique que ces évolutions ont été conçues avant tout pour améliorer les performances de la monoplace, et non pour corriger ses caractéristiques de comportement.

"Elles servent simplement à améliorer les performances", a expliqué Norris.

"Comme je l’ai dit, je ne pense pas que cela rendra la voiture plus facile à piloter. Il est même possible que cela la rende encore plus difficile."

Pour Norris, les problèmes de comportement de la McLaren ne sont pas apparus récemment. Le Britannique estime que la monoplace présente les mêmes faiblesses fondamentales depuis le début du championnat, même si les résultats obtenus au milieu de l’année avaient pu donner l’impression que l’équipe avait trouvé des solutions.

La différence, selon lui, réside surtout dans les progrès réalisés par les autres écuries au fil des mois.

"La voiture a été horrible, difficile à piloter pendant toute la saison", a reconnu Norris.

"C’est simplement que les autres équipes ont apporté beaucoup plus d’évolutions depuis et ont progressé bien davantage que nous."

Le constat est sévère pour McLaren, qui avait pourtant réussi à revenir dans la lutte pour les victoires après un début de saison compliqué. Mais alors que ses rivales ont continué à développer leurs monoplaces, l’écurie britannique n’a pas réussi à maintenir le même rythme de progression.

Le champion du monde 2025 estime également que McLaren paie aujourd’hui une partie du prix de ses succès de la saison précédente.

L’an dernier, l’écurie britannique avait poursuivi ses efforts de développement pour remporter à la fois le championnat constructeurs et le championnat pilotes, finalement décroché par Norris.

Cette mobilisation avait nécessairement des conséquences sur les ressources disponibles pour préparer la saison 2026, marquée par une refonte majeure des règlements techniques.

Pour Norris, il s’agissait néanmoins d’un choix assumé.

"Nous savions que nous allions en payer le prix", a déclaré le Britannique.

"Nous avions un championnat constructeurs et un championnat pilotes à gagner, donc je suis plus qu’heureux que ce soit le sacrifice que nous ayons fait cette année."

Si Norris accepte les conséquences de la campagne victorieuse de 2025, il éprouve davantage de frustration face à l’évolution de la hiérarchie au cours de cette saison.

McLaren avait en effet réussi à combler une partie de son retard et à retrouver une compétitivité lui permettant de se battre pour les victoires. Mais cette dynamique positive n’a pas duré.

"Ce qui fait mal, c’est le fait que nous nous soyons en quelque sorte éloignés de cette position", a-t-il expliqué.

"Les autres équipes ont apporté de grosses évolutions et ont progressé de manière plus efficace que nous au cours des deux derniers mois."