Officiel : Russell pénalisé au Brésil, Mercedes espère répéter l’exploit d’Hamilton

George Russell devra composer avec un handicap supplémentaire ce week-end au Grand Prix du Brésil. Mercedes a décidé de remplacer le moteur à combustion interne de sa monoplace, une intervention qui entraînera une pénalité de cinq places sur la grille de départ. Le Britannique, déjà confronté à de nombreux problèmes techniques depuis le début de la saison 2026, savait qu’il devrait effectuer ce changement avant la fin du championnat. L’écurie allemande a finalement choisi Interlagos pour procéder à cette opération, un circuit où Lewis Hamilton avait signé une spectaculaire remontée après avoir lui-même été pénalisé pour un changement de moteur en 2021.

La fin de saison de George Russell continue d’être marquée par les contraintes techniques. À l’occasion du Grand Prix du Brésil, Mercedes a choisi d’installer un nouveau moteur thermique sur la monoplace du Britannique, ce qui lui vaudra de reculer de cinq positions sur la grille de départ.

Il s’agit d’un remplacement classique du V6 thermique, effectué dans le cadre de la gestion des éléments du groupe propulseur autorisés pour l’ensemble de la saison.

Selon nos informations, il ne s’agit toujours pas du moteur évolué ADUO que Mercedes doit introduire avant la fin de la saison. Le nouveau moteur correspond à la spécification précédemment homologuée.

Conformément au règlement de la Formule 1, le dépassement du nombre d’éléments autorisés sur une saison entraîne automatiquement une pénalité sur la grille de départ, dans le cadre des restrictions destinées à contenir les coûts.

Dans le cas de Russell, ce changement se traduira donc par une rétrogradation de cinq places à Interlagos puisqu’il avait déjà subi une pénalité de 10 places pour le premier changement du V6 hors du quota.

Russell et Mercedes ont choisi le Brésil pour purger la pénalité

Le Britannique a expliqué que cette intervention était prévue depuis plusieurs semaines et que Mercedes avait simplement cherché le moment le plus opportun pour l’effectuer.

"Je devais écoper d’une pénalité sur la grille à un moment donné entre Singapour et la fin de la saison", a expliqué Russell.

"Nous avons estimé que c’était un bon endroit pour la prendre. Lewis [Hamilton] avait reçu une grosse pénalité sur la grille ici il y a quelques années et il s’en était plutôt bien sorti. Cinq places, cela ne semble pas si terrible, et nous allons essayer de remonter dans le peloton."

L’exemple de la remontée historique d’Hamilton en 2021

Russell a fait référence à l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire récente du Grand Prix du Brésil : la victoire de Lewis Hamilton en 2021.

Cette année-là, le septuple champion du monde, qui évoluait alors chez Mercedes, avait lui aussi été contraint d’accepter une pénalité moteur. La sanction avait été nettement plus lourde que celle infligée à Russell cette saison.

Hamilton avait finalement pris le départ de la course depuis la dixième position, avant d’entamer une remontée spectaculaire à travers le peloton.

Après avoir progressivement gagné des places, il avait rejoint Max Verstappen en tête de course, puis dépassé le pilote Red Bull au 59e tour pour s’emparer de la première place.

Hamilton avait ensuite remporté le Grand Prix, signant l’une des victoires les plus mémorables de sa carrière.

Cinq ans plus tard, Russell espère reproduire, à une échelle plus modeste, la performance de son ancien équipier. Sa pénalité de cinq places est sensiblement moins importante que celle subie par Hamilton en 2021, mais elle complique malgré tout ses ambitions pour le week-end.

Alors que le Britannique a déjà connu une saison 2026 difficile en raison de problèmes techniques répétés, cette nouvelle contrainte l’obligera une fois encore à envisager une course de remontée.