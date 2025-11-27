On a lu : Pierre Gasly, l’audace à pleine vitesse

En cette fin de saison 2025, Talent Sport publie la biographie d’un pilote de Formule 1 en activité, Pierre Gasly. C’est notre journaliste Emmanuel Touzot qui s’y est attelé, et qui retrace le parcours du pilote français.

De ses débuts en karting à son année en Super Formula en passant par le titre en Formule 2, le livre raconte la naissance de la passion de Gasly, au cœur d’une famille passionnée de sport automobile sur plusieurs générations, et retrace son ascension.

Karting, monoplace, GP2, Super Formula, toutes les étapes de sa carrière y sont racontées, à grand renfort de citations et d’interventions, permettant de montrer l’implication totale que nécessite une carrière réussie en Formule 1.

Son parcours au plus haut niveau est abordé sans filtre, des très bons débuts chez Toro Rosso à l’expérience douloureuse de Red Bull, jusqu’à AlphaTauri puis Alpine. Tant ses résultats que sa relation avec ses équipiers, et notamment celle avec Esteban Ocon, sont disséqués au long des 272 pages de l’ouvrage.

Une bonne occasion de se rappeler que la carrière de Pierre Gasly a été marquée par des résultats parfois passés sous silence mais pas moins impressionnants, alors qu’il pilotait des voitures plus lentes, avec en point d’orgue sa victoire à Monza en 2020.

Pour un prix inférieur à 20 euros, c’est une bonne idée cadeau pour chaque fan de Formule 1 à l’occasion des fêtes de fin d’année, mais aussi l’occasion pour les supporters du pilote tricolore de s’offrir un joli rappel sur son parcours, agrémenté d’un album photo au milieu du livre.

Informations :

Auteur : Emmanuel Touzot

Nombre de pages : 272

EAN : 9782378154950

Prix du format papier : 19,90 €

EAN numérique : 9782378155261

Prix du format numérique : 11,99 €

Date de parution : 19/11/2025

Format : 140mm x 210mm

Tous les liens pour le commander sur la page de l’éditeur.