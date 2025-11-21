Drapeau rouge et hiérarchie floue : Sauber brille mais avance à tâtons à Las Vegas

Sauber a bouclé une première journée productive sur le Strip de Las Vegas, travaillant méthodiquement à travers son programme lors des deux séances d’essais libres. Malgré les basses températures du désert et une courte période de bruine, l’équipe a pu collecter des données précieuses sous les lumières vives du Nevada.

La Libre 2 a été perturbée par un drapeau rouge en milieu de séance, mais les deux côtés du garage ont exploité au maximum le temps de piste restant afin d’affiner les orientations de réglages. Avec ce travail préparatoire désormais réalisé, l’écurie tourne son attention vers les qualifications de demain, où l’évolution rapide de la piste et des écarts serrés promettent une bataille intense dans la nuit de Las Vegas.

Nico Hülkenberg a signé un solide quatrième temps lors de la seconde séance, même s’il juge que la hiérarchie reste difficile à lire.

"C’était un vendredi assez standard pour nous. Nous avons travaillé selon le programme habituel et l’EL1 était globalement assez positive, alors que l’EL2 a été un peu plus compliquée," explique l’Allemand.

Le pilote souligne que beaucoup n’ont pas pu enchaîner un tour propre avec les pneus tendres, rendant l’analyse délicate.

"Je pense que beaucoup de pilotes n’ont pas eu un tour clair en soft, donc l’image reste encore un peu floue en termes de rythme."

Comme souvent l’équipe va poursuivre son travail dans la nuit.

"Il y a le travail habituel à faire : améliorer l’équilibre de la voiture et peaufiner les réglages. Ce sera intéressant de voir comment les choses évolueront demain, une fois que tout se sera stabilisé et que nous aurons une lecture plus précise du peloton."

Pour Gabriel Bortoleto, c’est le dernier temps de la Libre 2, mais sa première journée en piste reste encourageante malgré une session perturbée.

"Dans l’ensemble, c’était une journée positive et productive," résume le Brésilien.

"C’est un peu difficile d’interpréter les chronos puisque certains pilotes ont bouclé des tours en tendres et d’autres non, et mon propre run en pneus tendres a été interrompu par un drapeau rouge, ce qui explique mon dernier chrono."

Néanmoins, les relais effectués majoritairement en pneus durs lui ont permis d’engranger de l’expérience.

"Rouler principalement en durs m’a aidé à comprendre le circuit et le comportement des pneus, et jusqu’à l’arrêt de la séance, les tendres semblaient bons également."

"C’est un nouveau circuit et tout est encore frais pour moi, mais nous avons réussi à trouver un bon rythme aujourd’hui. Il y a encore de la marge pour progresser, mais je pense que nous sommes dans une position solide avec encore une séance d’essais avant les qualifications demain."