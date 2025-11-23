Hülkenberg a fait ’le maximum’ avec sa 9e place, Bortoleto pénalisé pour le Qatar

Nico Hülkenberg a terminé neuvième du Grand Prix de Las Vegas après s’être élancé 11e au départ. Le pilote Sauber F1 était le premier dans le classement à tenter les gommes dures sur la grille, et il a réussi à bien

"Oui, nous le sommes, c’était le maximum possible. Tous ceux qui terminent devant nous ont débuté devant nous et étaient plus rapides. La course était assez fluide, sur un arrêt, peu de dégradation et peu d’action" a déclaré Hülkenberg, qui n’est pas sûr que Sauber puisse revenir sur la huitième place du classement.

"On a gagné deux points aujourd’hui mais on a encore du retard car Haas est rapide. Je ne suis pas sûr que notre voiture sera rapide sur le circuit de Losail, mais c’est un Sprint donc on va tenter."

Pour Gabriel Bortoleto, la course s’est rapidement finie après un freinage mal jaugé qui l’a envoyé sur Lance Stroll, causant l’abandon des deux pilotes.

"C’était ma faute, j’ai mal mesuré le grip que j’avais et ma place sur la piste. J’ai pris un bon départ et j’ai tenté de dépasser la Williams. Quand j’ai mis ma voiture à gauche de la Williams, il fallait freiner et j’ai freiné cinq mètres trop tard. Je n’avais pas l’angle pour prendre le virage, c’était ma faute" a déclaré Bortoleto.

Les commissaires du Grand Prix lui ont infligé une pénalité de cinq places sur la grille de départ au Brésilien pour avoir provoqué un carambolage au départ de la course.

Le pilote Sauber est entré en collision avec Lance Stroll, parti six places devant lui sur la grille. Bortoleto, qualifié 18e, a freiné tard à l’intérieur du premier virage et a percuté le pilote Aston Martin, qui a ensuite heurté Pierre Gasly, parti 10e.

Bortoleto ayant abandonné suite à ce contact, la pénalité sera donc appliquée lors du Grand Prix du Qatar.

Les commissaires ont statué que "le pilote de la voiture n°5 [Bortoleto] a freiné extrêmement tard et a ainsi percuté la voiture n°18 [Stroll]."

"Bien qu’il s’agisse d’un incident survenu au premier virage du premier tour, aucune circonstance atténuante n’est présente et, par conséquent, la pénalité standard de 10 secondes aurait dû être appliquée. Toutefois, suite à l’abandon de la voiture numéro cinq, la pénalité est convertie en pénalité de position sur la grille de départ pour la prochaine course à laquelle le pilote participera, conformément à notre règlement."

Les commissaires ont également infligé à Bortoleto deux points de pénalité, les premiers de sa carrière, pour cet incident. Pour un incident similaire, et sans vérifier les données ni entendre les pilotes, les commissaires ont innocenté Liam Lawson, qui a percuté Oscar Piastri