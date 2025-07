Sauber F1 ’va dans la bonne direction’ et Bortoleto veut ’continuer’ à progresser

Gabriel Bortoleto a réussi à débloquer son compteur de points en Autriche, et cela a décuplé sa motivation alors que la mi-saison arrive. Le pilote Sauber F1 est heureux de voir l’ambiance être de plus en plus électrique du côté de Hinwil.

"C’était très positif, j’ai l’impression que l’équipe est très heureuse, les deux voitures ont marqué des points lors de la dernière course, nous avons été performants lors des dernières manches donc tout le monde est content" a déclaré Bortoleto.

"C’est bien d’avoir l’impression que l’on va dans la bonne direction, que l’on fait un pas en avant. C’est un nouveau week-end, on doit continuer avec nos performances et essayer d’avoir de nouveaux résultats similaires, mais je suis content de pouvoir offrir cela à l’équipe."

"Je suis heureux de faire enfin une belle course. Après plusieurs bonnes qualifications, il me manquait une bonne course, mais notre voiture est compétitive, le peloton est serré mais on se bat très proche d’aller en Q2, et parfois on va en Q3 car c’est comme ça qu’est la F1."

Interrogé sur sa course, il révèle avoir commis une erreur en s’attaquant à Fernando Alonso, mais salue l’expérience de son manager, qui lui a montré comment utiliser le DRS : "Je pense que j’ai fait une erreur de mon côté en tentant une manœuvre dans le virage 3 et en obtenant le DRS à la sortie de la ligne."

"Si j’avais attendu un peu plus longtemps avant d’atteindre la ligne et d’obtenir le DRS à la sortie, je l’aurais probablement rattrapé. C’était un moment clé parce que lorsque vous vous battez, vous n’avez qu’un ou deux tours pour faire un mouvement parce que c’était déjà la fin de la course."

"Quand j’ai tenté le coup, il a vraiment ralenti à ce moment-là. J’ai essayé de ralentir aussi, mais j’étais déjà engagé dans le mouvement et je ne pouvais pas m’arrêter avant la ligne. J’ai donc passé la ligne DRS avant lui. Je pense que c’est un moment où il a joué très intelligemment et il a réussi à me doubler et à me garder derrière pour un autre tour."