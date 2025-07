Piastri dément être encore frustré par son parcours chez Alpine F1

Oscar Piastri affirme ne plus ruminer son passé avec Alpine F1 malgré un message radio frustrant adressé à l’écurie française lors du Grand Prix d’Autriche.

Le pilote McLaren a été importuné par les pilotes Alpine à trois reprises lors du Grand Prix du week-end dernier. Après le dernier incident, impliquant Pierre Gasly, Piastri a déclaré à la radio : "Alpine trouve toujours le moyen de me faire chier après toutes ces années, hein ?"

Le message a largement circulé sur les réseaux sociaux, illustrant la frustration de Piastri envers son ancienne écurie. Membre du programme junior d’Alpine jusqu’en 2022, il a alors créé la surprise en démentant publiquement la promesse de l’écurie selon laquelle il ferait ses débuts en Formule 1 l’année suivante.

Piastri a quitté l’écurie pour rejoindre McLaren et court pour l’écurie depuis 2023. Alors que McLaren n’a cessé de progresser, remportant le championnat des constructeurs l’an dernier et menant le classement cette année, Alpine est en queue de peloton.

"C’est clairement loin maintenant," a-t-il déclaré à Silverstone lorsqu’on lui a demandé de s’expliquer.

"Je pense que les commentaires à la radio ont été une simple coïncidence : l’incident des qualifications concernait évidemment une Alpine, et j’ai ensuite été quelque peu gêné par les deux pilotes en course. Colapinto m’a même mis hors de la piste alors que je lui prenais un tour."

"C’était donc plutôt une coïncidence. Mais non, je n’y ai pas vraiment pensé récemment. C’est juste sorti comme ça. Évidemment, quand j’ai rejoint la Formule 1, il y avait des comparaisons et des orientations prises par chaque écurie, mais honnêtement, je n’ai plus pensé à mon parcours avec Alpine depuis plus d’un an, probablement."

Piastri a rejoint Alpine après avoir remporté l’Eurocup Formule Renault 2019, puis a ajouté deux autres titres consécutifs en Formule 3 et Formule 2. Il travaillait pour Alpine comme pilote de réserve lorsqu’il a saisi l’opportunité de rejoindre McLaren. Pour sa troisième saison, Piastri est désormais en tête du classement de la F1. Il a déclaré que cela lui rappelle jusqu’à présent ses succès en championnats juniors.

"Je pense que les championnats que j’ai remportés en junior l’ont tous été de manières différentes, donc je ne pense pas qu’il y ait une seule approche. J’ai tiré des leçons de chaque année de course et des championnats que j’ai remportés."

"Honnêtement, ça ne semble pas si différent. J’essaie simplement de conserver la même approche. Nous sommes encore assez tôt dans l’année, il reste donc beaucoup à faire et à réaliser, mais c’est un terrain assez familier par rapport à ma carrière, donc je ne le gère pas vraiment différemment."