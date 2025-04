McLaren F1 : Norris va-t-il devoir ’se ranger derrière’ Piastri ?

Lando Norris sera-t-il contraint de jouer le jeu d’Oscar Piastri ? C’est ce que pense l’ancien patron de Haas, Günther Steiner. Selon lui, si McLaren F1 n’arrive pas à distancer assez Max Verstappen, le Britannique pourrait recevoir la consigne d’aider son équipier, qui a pris la tête du championnat à Djeddah.

"C’est trop tôt" a insisté Steiner dans le podcast Red Flags. "Mais si Max continue à faire ce qu’il fait en ce moment, je pense qu’ils doivent dire à quelqu’un de s’aligner. Je me disais que si McLaren peut être assez dominante - ce n’est pas une vraie domination, parce qu’à chaque fois, quelque chose se met en travers de leur chemin - s’ils ne sont menacés par personne d’autre, je pense que Zak [Brown] les laissera aller jusqu’au bout. C’est mon avis. Mais si Max se rapproche, je pense qu’après la pause estivale, il y aura un ordre pour que Lando se range derrière."

Steiner pense que Norris et Piastri ont un talent similaire, mais que le calme de l’Australien est son point fort : "Oui, nous le voyons tous. Il est si calme, si bien élevé. Rien ne semble le perturber. S’il termine deuxième, il n’est pas content, mais il ne jette pas ses jouets."

"Il est très mature. Et c’est ce que j’ai toujours dit, parce qu’au niveau du talent, je pense qu’ils sont égaux. Il a cette faculté de rester calme, quoi qu’il arrive. Il a l’air de ne pas être italien du tout !"

Steiner se demande si Norris arrêtera de faire des erreurs quand il sera moins sous pression : "En course, il a montré ce qu’il était capable de faire au volant d’une voiture. Il est très bon, mais il commet des erreurs. Et je pense qu’il se connaît lui-même. Il était lui-même son plus grand critique, disant qu’il avait tout gâché."

"Je pense que c’est évident maintenant, l’année dernière, il a eu des problèmes avec les départs à plusieurs reprises, où il ne pouvait pas démarrer correctement. Maintenant, c’est ce qu’il fait, mais je ne sais pas, à un moment donné, je pense qu’il sera meilleur lorsqu’il n’aura plus la pression, ou peut-être lorsqu’on lui dira de s’aligner. Parce qu’à ce moment-là, il n’y a plus de pression."

L’Italien pense que Norris n’a qu’un problème à résoudre : "Il faut rester calme. Je l’ai dit plusieurs fois, c’est la seule chose que vous puissiez faire. Sinon, vous ne pouvez pas lui conseiller de conduire, parce qu’il peut conduire. Cela n’a rien à voir avec la conduite."

"Il s’agit simplement de contrôler ses nerfs, sa concentration. Je pense qu’il voit maintenant qu’Oscar est aussi très rapide. Il peut y arriver, et il essaie de le faire, parce que c’est tellement serré entre eux deux, et pour le moment, il fait plus d’erreurs qu’Oscar."