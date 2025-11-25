La ’gestion des ressources’ chez Mercedes F1 a été un point ’difficile’ de la préparation pour 2026

Les équipes de Formule 1 ont eu une tâche colossale à surmonter lorsqu’elles ont dû se pencher sur le règlement 2026 de la F1, qui est très complexe et semble encore aujourd’hui, à deux mois des premiers essais communs, très technologique et délicat à border.

Simone Resta, le directeur technique adjoint de Mercedes F1, confirme que jongler entre les deux programmes a été délicat pour les équipes, puisqu’il a fallu développer un concept de zéro tout en disputant une saison en parallèle.

"Je pense que cela a probablement été l’une des années les plus difficiles de ces derniers temps en Formule 1. Comme nous l’avons déjà dit, tout est nouveau en 2026. Cela exige donc des efforts considérables de la part du groupe chargé du châssis, du groupe chargé du moteur, et du fournisseur de carburant" a déclaré Resta.

"Avec une saison de course très serrée cette année, il a été difficile de gérer toutes les ressources dans les limites du plafond budgétaire, avec les contraintes aérodynamiques qui limitent nos possibilités de développement."

"C’est donc un problème très complexe et difficile, mais c’est probablement ce qui rend notre travail intéressant : avoir des objectifs très complexes à atteindre et vivre des moments très excitants. Avec toutes ces nouveautés, c’est très amusant pour nous."

Resta confirme que le travail sur le châssis a été assez réglementé pour que les équipes commencent début 2025, mais que des travaux préliminaires avaient eu lieu bien avant pour comprendre de nombreux points du concept.

"En ce qui concerne le châssis, je pense que toutes les équipes ont commencé un peu plus tôt que cette année, en effectuant les premiers travaux sur le concept, en collaboration avec la FIA, afin de contribuer à la finalisation des nouvelles réglementations."

"Le projet a démarré il y a quelque temps déjà. Maintenant, bien sûr, une fois que l’on entre dans l’année en cours et que l’on peut développer dans la soufflerie, je suis sûr que tout le monde a intensifié ses efforts."

"Disons donc que le travail initial a probablement commencé il y a un an et demi, puis nous avons progressivement intensifié nos efforts, avec une accélération plus importante au début de la nouvelle année, lorsque nous avons pu développer les voitures en soufflerie."