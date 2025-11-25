Red Bull retrouve son rythme : Marko se confie sur l’effet Mekies

À la veille d’un sprint final décisif dans la lutte pour le titre, le Dr Helmut Marko a reconnu que Red Bull avait retrouvé un nouvel élan grâce au changement de direction opéré cet été.

Invité du podcast Beyond the Grid, le conseiller autrichien a comparé l’arrivée de Laurent Mekies au poste de team principal à "un club de football qui change d’entraîneur".

Christian Horner a été remplacé par Mekies juste avant le Grand Prix de Belgique, mettant fin à 20 ans de règne pour l’un des dirigeants les plus influents de l’histoire moderne de la F1. Sous Horner, Red Bull a traversé plusieurs périodes de domination, d’abord avec Sebastian Vettel et ses quatre titres consécutifs entre 2010 et 2013, puis avec Max Verstappen à partir de 2021.

Mais les tensions internes, une enquête en coulisses et les départs successifs d’Adrian Newey et Jonathan Wheatley ont fini par fragiliser l’équilibre du team jusqu’à la décision choc prise cet été.

Helmut Marko affirme aujourd’hui que les choses ont radicalement évolué depuis la prise de fonctions de Mekies.

"Nous recommençons à gagner. L’atmosphère, tout est positif, et c’est comme aux vieux jours," explique-t-il.

"C’est comme avec un coach de football : chacun a sa manière de diriger, mais l’important, c’est que nous soyons à nouveau performants. Les deux, Christian comme Laurent, ont leurs mérites."

Depuis la pause estivale, Red Bull a effectivement retrouvé de la couleur. Max Verstappen a remporté trois des quatre courses suivantes, revenant dans la lutte pour le titre face à Lando Norris.

Pour Marko, cette renaissance n’a rien d’un hasard. Mekies aurait profondément réorienté la méthode de travail de l’équipe et surtout renforcé l’implication de Verstappen dans les choix techniques.

"Son influence a été énorme. Laurent est un très bon ingénieur, mais il a aussi une façon de travailler avec les gens qui est très communicative," détaille Marko.

"Tous les deux ont installé une nouvelle manière d’aller dans le détail. En gros : les chiffres du simulateur ne comptent plus, seul compte le chronomètre."

Cette philosophie viserait notamment à rendre la voiture plus exploitable, et non plus uniquement taillée pour Verstappen au détriment du reste du plateau.

"L’objectif, c’est de tirer le maximum de la voiture, que le pilote puisse compter sur elle, et qu’elle ne soit pas sur un fil que seul Max peut exploiter. Et même lui ne peut pas aller au bout s’il n’a pas la confiance. Actuellement, il l’a."

Bien que l’on dise depuis longtemps que la Red Bull a été conçue sur mesure pour répondre aux besoins de Verstappen, l’équipe a toujours nié cette affirmation. L’Autrichien a révélé ce qui lui permet de piloter au mieux tout ce que Red Bull lui a fourni.

"Son feeling et son contrôle de la voiture font toute la différence," a déclaré Marko.

"Max peut s’adapter à tout. Vous savez, nous avions une voiture qui était très instable à l’arrière. Max n’aimait pas ça. Perez levait le pied, et si vous demandiez à Max, il répondait ’c’est peut-être un peu instable’, mais il continuait à rouler à plein régime car il sait s’adapter. Il n’y a pas de F1 taillée spécialement pour lui, c’est son talent, c’est tout."