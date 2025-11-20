Hülkenberg trouve qu’il fait ’trop froid’ à Las Vegas mais vise un bon week-end

Nico Hülkenberg veut conclure la saison 2025 de Formule 1 en beauté, après une année en dents de scie, marquée toutefois par de bons progrès au fil des Grands Prix. Le pilote Sauber F1 aimerait tirer son épingle du jeu ce week-end à Las Vegas, avant les deux courses qui s’enchaîneront.

L’Allemand n’apprécie pas le froid du rythme nocturne de la manche du Nevada, et il espère ne pas tomber malade au cours du week-end, mais s’attend à un casse-tête en piste.

"C’est le dernier triplé de courses, terminer trois fois dans les points n’était pas mauvais mais certains de nos rivaux ont parfois marqué davantage, ça pèse un peu et on va essayer de changer cela" a déclaré Hülkenberg.

"Il y a des températures froides ici, on verra comment se comportent les pneus et si la voiture aime ces conditions. Personnellement, j’aime être ici, c’est juste un peu trop froid pour mes goûts mais c’est comme ça, on va tout donner."

Après le froid de Las Vegas, la F1 ira se baigner dans la chaleur du Qatar, et il a été interrogé sur ce qu’il préfère. En termes de performance, il explique que la différence est très grande en termes de philosophie de circuit.

"On va le découvrir, j’imagine. La différence est que Losail est un circuit rapide avec des virages à haute vitesse, alors qu’ici c’est une question de vitesse de pointe et de configuration de la voiture. Je préfère quand il fait plus chaud car j’ai vite tendance à tomber malade, mais je vais mettre des habits chauds et j’espère que tout ira bien."

Evoquant la possible arrivée de la pluie au cours du week-end, Hülkenberg admet que cela nécessitera de s’adapter : "Ce serait... très glissant ! Très piégeux, je ne sais pas, on n’a jamais couru sur le mouillé ici. Il fait froid, l’an dernier on parlait beaucoup du graining avec peu d’appui et peu de grip, mais les pneus et les voitures ont changé, donc on verra."