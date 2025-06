Sauber F1 signe son meilleur résultat en Autriche depuis 24 ans

Les progrès de Sauber F1 sont désormais certains, après trois courses de suite dans les points pour Nico Hülkenberg. Gabriel Bortoleto a signé ses premiers points en Formule 1 au Grand Prix d’Autriche, et c’est la première double entrée dans le top 10 pour le team depuis le GP du Qatar 2023.

Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe, se félicite d’une telle performance, et il note quelques statistiques qui montrent à quel point l’équipe de Hinwil a progressé ces dernières semaines.

"Un résultat fantastique pour l’équipe en Autriche. Nico devient le premier pilote Sauber depuis Valtteri en 2022 à marquer des points lors de trois courses consécutives" a salué le team principal.

"Et c’est seulement la huitième fois en 32 ans d’histoire qu’un pilote remonte de la 20e place ou plus bas pour terminer dans le top 9. Nous n’avions pas terminé dans le top 8 ici depuis 2001 – ce résultat est donc très spécial pour l’équipe."

"Gabriel suivait une stratégie medium-medium-dur et a affiché un bon rythme, mais il a malheureusement été pris dans le trafic et doublé par les McLaren vers la fin – sinon, je pense qu’il aurait pu terminer plus haut."

"Il a fait preuve d’un rythme et d’une régularité impressionnants tout au long du week-end et mérite amplement ses premiers points en Formule 1. Avec Nico, nous avons adopté une approche audacieuse avec une stratégie tendre-medium-medium, et sa conduite intelligente et mesurée nous a permis de terminer dans les points pour la première fois en 2025."

"Un grand merci à toute l’équipe de l’usine ! Mattia Binotto et toute l’équipe ont fait un travail remarquable pour apporter ces améliorations. Les outils fonctionnent bien, la voiture réagit et l’équipe atteint des standards de plus en plus élevés. Nous quittons l’Autriche pour Silverstone pleins d’énergie et prêts à nous battre pour chaque place et chaque point."