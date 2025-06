Nielsen, Bottas, l’avenir d’Alpine F1 est-il en train de s’écrire ?

Alpine F1 continue à perdre du terrain dans le peloton et la course d’hier a fait l’objet d’un constat alarmant de la part de Flavio Briatore, le conseiller exécutif.

"Nous concédons du terrain face à nos concurrents directs au championnat après une nouvelle course sans le moindre point, et ce niveau de performances devient franchement de plus en plus préoccupant."

Et les préoccupations de l’Italien pourrait le mener à changer à nouveau son duo de pilotes pour la fin de l’année.

Valtteri Bottas, en discussions avec Cadillac F1 pour un retour en 2026, pourrait être prêté par Mercedes F1. Briatore aurait déjà eu l’accord de Toto Wolff au cas où il souhaiterait tester le Finlandais pour la fin de la saison et éventuellement le garder pour 2026. Bottas remplacerait évidemment Franco Colapinto, qui a de nouveau été décevant ce week-end.

Certaines rumeurs ont même avancé hier soir que Bottas pourrait piloter l’A525 de l’Argentin dès Silverstone. Mais c’est à prendre avec les pincettes d’usage.

Bottas a dit ce week-end que juillet serait crucial pour son avenir et un retour en F1 mais sacrifierait-il une signature avec Cadillac pour rejoindre Alpine pour, peut-être, quelques courses seulement ?

Du côté du nouveau directeur d’équipe, il y aurait aussi du nouveau : Briatore aurait convaincu Steve Nielsen, son ancien employé chez Benetton et Renault F1, de quitter à nouveau son rôle de consultant pour la FOM pour venir diriger Enstone.

Nielsen, qui vient de s’installer dans le sud de la France, ne voulait plus retourner travailler en Angleterre et avait refusé la première proposition de Briatore. Selon plusieurs sources concordantes, il aurait cette fois accepté et la nomination pourrait devoir attendre la nomination du nouveau PDG de Renault après le départ de Luca de Meo à la mi-juillet.