Piastri : Alpine F1 ’réussit à me faire chier des années plus tard’

Oscar Piastri a déploré qu’Alpine F1 ait quand même trouvé un moyen de "le faire chier" des années plus tard après que ses deux voitures l’aient gêné lors du Grand Prix d’Autriche de Formule 1.

L’Australien, ancien pilote junior d’Alpine, a terminé deuxième au Red Bull Ring après une lutte acharnée avec son coéquipier Lando Norris, qui a vu la victoire revenir à l’Anglais.

Le quatrième doublé McLaren de la saison en faveur de Norris réduit l’avance de Piastri dans la course au titre à seulement 15 points.

Mais lors de la course, flairant une opportunité de jouer avec les retardataires afin de se rapprocher de Norris pour se battre en fin de course pour la victoire, Piastri s’est retrouvé confronté à une bataille entre Franco Colapinto et Yuki Tsunoda.

La lutte acharnée en piste entre les deux pilotes a atteint son paroxysme au virage 3, lorsque la Red Bull a pris l’Alpine à l’extérieur. En se repositionnant pour tenter un dépassement, Colapinto a poussé Piastri dans l’herbe à l’approche du virage 4.

Piastri s’en est sorti avec une grosse chaleur et quelques roues dans l’herbe et Colapinto a été sanctionné d’une pénalité de cinq secondes.

Alors que la course touchait à sa fin, Piastri fut aussi contrarié par Pierre Gasly au volant de la deuxième voiture de l’écurie française, ce qui le poussa à exprimer sa frustration à la radio de l’équipe.

"Alpine a quand même réussi à me faire chier des années plus tard, hein ?"

Les commentaires de Piastri rappellent le tristement célèbre incident de 2022, lorsqu’Alpine l’avait annoncé comme deuxième pilote pour la saison 2023, après l’annonce du départ de Fernando Alonso pour Aston Martin.

Piastri a rapidement démenti sur son compte Twitter qu’il piloterait pour l’écurie d’Enstone, affirmant que le communiqué de presse confirmant sa présence comme coéquipier d’Esteban Ocon était « incorrect et envoyé sans mon accord », ajoutant : « Je ne piloterai pas pour Alpine l’année prochaine. »

Piastri a ensuite confirmé avoir signé un contrat avec McLaren pour 2023, avec l’aide de son manager et ancien pilote de F1, Mark Webber.

Cela a déclenché une bataille acharnée pour la signature de Piastri, qui a été portée jusqu’au Conseil de reconnaissance des contrats, qui a finalement tranché en faveur de McLaren.