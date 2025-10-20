Hamilton raconte le problème qui a failli lui coûter la quatrième place

Lewis Hamilton est revenu sur ses difficultés dans le dernier tour du Grand Prix des États-Unis. Le septuple champion du monde a terminé quatrième à Austin, mais a connu un problème de dernière minute avec sa SF-25 pour la deuxième course consécutive.

Le pensionnaire de Ferrari a perdu sept secondes dans les deux premiers secteurs, mais a réussi à limiter la casse à la fin du tour, ce qui lui a permis de conserver sa quatrième position, devant un Oscar Piastri qui n’attendait que ça.

"Je ne sais pas vraiment. Je suis entré dans le virage 5 et j’ai eu l’impression de heurter quelque chose. Et tout à coup, j’ai eu un énorme sous-virage et j’ai pensé que j’avais un pneu crevé. J’ai donc freiné dans le virage 11, mais la voiture ne s’arrêtait pas" a déclaré Hamilton.

"Je me suis dit ’bon sang, qu’est-ce qui se passe ?’, mais j’ai réussi à tenir le coup dans les deux derniers virages. J’ai eu un énorme sous-virage dans le dernier. Je pensais que l’aileron avant était cassé ou qu’il y avait un problème avec le pneu. C’était vraiment juste."

Interrogé sur sa course, Hamilton s’est félicité d’un bon rythme et d’un résultat qui l’a vu terminer au pied du podium. Il regrette de ne pas avoir pu tenir son rythme dans le deuxième relais et malgré un vendredi difficile, il tire un bilan positif de son week-end au Texas.

"Dans l’ensemble, ce dimanche a été productif. La course d’aujourd’hui a été un bon résultat pour l’équipe et nous avons gagné de précieux points. Mon premier relais était encourageant, et je me battais pour la troisième place, mais après mon arrêt au stand, l’écart avec les trois premiers est devenu trop difficile à combler."

"Dans l’ensemble, le week-end a été positif. Il a montré les progrès que nous faisons en tant qu’équipe et a confirmé qu’il y a encore du potentiel à exploiter dans la SF-25. Merci à tous les fans ici présents, qui ont apporté une énergie incroyable tout au long du week-end."