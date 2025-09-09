Pourquoi limoger Horner était ’la bonne décision’ selon Red Bull

Le Dr Helmut Marko estime désormais que Red Bull est de retour dans la course aux victoires en 2025, même s’il a récemment admis que la domination de McLaren avait laissé peu de chances à son équipe de connaitre à nouveau cette joie.

La victoire de Max Verstappen face aux deux McLaren à Monza dimanche a changé l’ambiance au sein de l’écurie de Milton Keynes. Il y a quelques semaines, voire quelques jours, Max Verstappen et Marko déclaraient tous deux qu’il était peu probable qu’ils remportent de nouvelles victoires cette année et que la lutte pour le titre était déjà terminée.

Si ce dernier point est vrai, le titre pilotes n’étant plus du tout réaliste, Marko a décrit le Grand Prix d’Italie comme un tournant.

"Le Championnat du monde est terminé. Mais quelques victoires seraient encore bienvenues. Je pense qu’avec la vitesse dont nous avons fait preuve à Monza, nous devrions être parmi les premiers sur presque tous les circuits – espérons-le, par nos propres moyens."

"Cela fonctionne car toute l’équipe travaille ensemble de manière optimale, les pilotes sont également impliqués dans les réglages, et nous pouvons désormais exploiter pleinement le potentiel."

L’Autrichien a de nouveau répété que Laurent Mekies avait apporté une nouvelle approche qui semble payer.

"Je pense que c’était la bonne décision," a-t-il déclaré à propos du remaniement voulu par la direction de Red Bull, Mekies remplaçant Christian Horner.

"Compte tenu de la complexité de la Formule 1, un ingénieur à la tête de l’écurie est probablement la meilleure solution. Tout est alors davantage structuré d’un point de vue technique."

Verstappen, qui fêtera ses 28 ans plus tard ce mois-ci, a fourni une explication plus technique à cette ascension à Monza. Et il se projette pour la suite.

"Nous avions un nouveau fond plat, et nous avions aussi un aileron arrière Monza, ce que nous n’avions pas eu ces dernières années."

"Gagner ailleurs... Je pense que cela dépend encore un peu de la piste, bien sûr, mais j’espère que nous sommes plus proches maintenant et qu’il y a quelques autres pistes à venir où nous avons d’autres chances d’ajouter des victoires à notre palmarès."