Sauber F1 : Paul Aron fait une bonne impression, la C45 part sur de bonnes bases

L’écurie Sauber a pris la piste sur le circuit de Silverstone pour la première journée de roulage du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Par une journée ensoleillée mais très venteuse, le trio de pilotes composé de Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto et Paul Aron – l’Estonien remplaçant Nico lors des EL1 dans le cadre des séances obligatoires pour les jeunes pilotes – a travaillé à la préparation de la voiture pour le week-end à venir.

L’équipe va maintenant analyser les données recueillies lors des deux premières séances afin d’affiner les réglages des C45 avant la séance de qualification cruciale de demain.

"Ce fut un vendredi assez inhabituel pour moi, où j’ai pu prendre mes sensations à l’intérieur comme à l’extérieur de la voiture," dit Nico Hülkenberg, 17e temps des EL2.

"Les conditions étaient très venteuses avec des rafales ; ce n’était pas fantastique, mais c’était pareil pour tout le monde. J’étais plutôt satisfait de mes sensations dès ces EL2. Au final, ce fut une séance solide et de bonnes bases sur lesquelles nous pouvons bâtir. Maintenant, place à la concentration et à l’attaque.

Gabriel Bortoleto était dernier lors des EL1 avant de progresser jusqu’à la 13e place en EL2.

"Aujourd’hui a été une journée globalement positive. Nous nous sommes concentrés sur la compréhension de l’équilibre de la voiture, et je suis satisfait de la direction que nous prenons. Piloter une Formule 1 à Silverstone est un véritable plaisir ; c’est un circuit très gratifiant. Cela dit, les conditions ont rendu les choses assez difficiles. Les rafales de vent étaient fortes et imprévisibles, avec beaucoup de vent arrière dans plusieurs sections, ce qui a compliqué le réglage de la voiture. Nous allons passer la soirée à peaufiner quelques points pour améliorer les réglages, et nous verrons ce que nous pouvons améliorer pour demain."

Paul Aron était lui au volant de la monoplace d’Hulkenberg en EL1, qu’il a fini 17e avec 25 tours parcourus sans faute. Prêté par Alpine F1 à Sauber, qui n’a pas de 3e pilote, l’Estonien a pu faire une bonne impression à son équipe du jour.

"C’était incroyable, honnêtement. Je veux remercier Sauber et Alpine, ce n’est pas souvent que deux équipes rivales laissent un pilote avoir la chance de piloter pour les deux. Merci à Sauber pour leur intérêt, et à Alpine pour m’avoir laissé venir," a déclaré Aron.

"Concernant la séance, je pense m’être mis dans le rythme bien plus vite que je le pensais. C’était bien d’être sur un week-end de Formule 1 en sachant que j’allais monter dans la voiture. Cette année je suis réserviste, donc je viens, j’écoute les réunions, mais il n’y a pas d’objectif précis."

"Hier, je disais à l’équipe que je n’ai pas eu une telle adrénaline de toute l’année, et même depuis que j’ai arrêté de courir. Car pour la première fois, je savais que ce qu’on me disait pouvait ensuite s’appliquer dans la voiture."

"Chaque kilomètre dans une F1 est important, et il n’y a pas de secret quant au fait que je veux arriver sur la grille. Donc avoir la chance de faire des EL1 devant les yeux de tout le monde met la pression, mais c’est l’occasion d’impressionner les gens et de me faire une place sur la grille."

"Je me suis mis dans le rythme, je ne sais pas ce qu’il en est du temps, il y avait de la marge car je n’étais pas à la limite de la voiture vu que je ne l’ai jamais pilotée, hormis une fois dans le simulateur. J’ai gardé de la marge, car la règle numéro 1 en EL1 est de ne pas endommager la voiture, et j’ai gardé cela en tête."

"J’espère un baquet, mais ce que j’ai aussi appris est que ça ne sert à rien de prévoir quelque chose en Formule 1."

"C’est l’environnement le plus imprévisible dans lequel je me suis trouvé, et de mon côté c’est facile. Je prends les opportunités qu’on me donne, j’essaie de faire le travail, je me concentre sur ce que je peux maîtriser, mais il n’y a aucune garantie. Mais j’ai quand même pris le soin de profiter de ce moment."